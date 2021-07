Cyclisme: Tadej Pogacar prolonge avec l'équipe UAE jusqu'en 2027

Le Slovène Tadej Pogacar, maillot jaune du Tour de France, le 17 juillet 2021, à la veille de l'arrivée à Paris. Pool via REUTERS - TIM VAN WICHELEN

Texte par : RFI Suivre

Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, a prolongé jusqu'en 2027 le contrat qui le lie à l'équipe UAE, a annoncé vendredi 30 juillet cette dernière. Le Slovène de 22 ans, tout juste médaillé de bronze de la course en ligne aux JO de Tokyo, signe « un des contrats les plus longs de l'histoire du cyclisme professionnel », se félicite l'équipe émiratie dans un communiqué. Arrivé en 2019 dans l'équipe, Pogacar y a régulièrement rallongé son contrat : jusqu'en 2024 en 2020, puis deux ans de plus début 2021 et désormais jusqu'en 2027.