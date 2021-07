Tokyo 2021: le judoka Teddy Riner médaillé de bronze

Le judoka français Teddy Riner, le 30 juillet 2021 à Tokyo. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Texte par : RFI Suivre

Double champion olympique, battu en quarts de finale par le Russe Tamerlan Bashaev, Teddy Riner est allé chercher une médaille de bronze aux Jeux de Tokyo, vendredi 30 juillet. Après avoir battu le Brésilien Rafael Silva en combat de repêchage, le poids lourd français (plus de 100 kilos) a dominé le Japonais Hisayoshi Harasawa dans le combat pour la médaille de bronze. Le voilà fort de quatre médailles olympiques : deux en or (2012 à Londres et 2016 à Rio de Janeiro) et deux en bronze (2008 à Pékin et donc 2021 à Tokyo).