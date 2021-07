Tokyo 2021-Tennis: l'Allemand Zverev renverse la montagne Djokovic en demi-finales

L'Allemand Alexander Zverev (à droite) salue Novak Djokovic (à droite) après sa victoire face au Serbe à Tokyo, le 30 juillet 2021. REUTERS - MIKE SEGAR

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il n'y aura pas de Grand Chelem doré en carrière pour Novak Djokovic, en tout cas pas cette année. Le Serbe, qui a tout gagné dans sa carrière sauf la médaille d'or olympique, est tombé de façon inattendue vendredi 30 juillet face à Alexander Zverev en demi-finales. Alors qu'il menait 6-1, 3-2 avec un break d'avance, le numéro un mondial a complétement déjoué et s'est écroulé face au numéro cinq mondial. Zverev s'est déchaîné pour s'imposer finalement en trois sets (1-6, 6-3, 6-1) et rejoindre le Russe Karen Kachanov en finale. Novak Djokovic ne deviendra pas cette année le premier homme à réussir le Grand Chelem doré sur une seule saison, c'est-à-dire remporter les quatre tournois du Grand Chelem et les Jeux olympiques la même année. Seule l'Allemande Steffi Graf y est parvenue, en 1988.