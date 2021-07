Tokyo 2021-Judo: la France médaillée d'or par équipe mixte face au Japon

L'ultime médaille d'or en judo dans ces Jeux olympiques de Tokyo revient à la France. Les Bleus ont réussi l'exploit de dominer les Japonais chez eux en finale, samedi en équipe mixte, catégorie programmée pour la première fois aux JO. Les Français et les Françaises repartent de Tokyo avec huit médailles gagnées en judo : deux en or, trois en argent et trois en bronze.

Publicité Lire la suite

Une huitième médaille pour finir : la délégation française de judo achève ses JO de Tokyo en apothéose avec un sacre en équipe mixte. Samedi 31 juillet, chez eux, les Japonais ont été battus pour la première fois en compétition dans cette catégorie spécifique.

Les Français et les Françaises sont entrés en compétition dans la douleur face à Israël en quarts de finale. Menés 3-1, les Bleus se sont retrouvés dos au mur. Heureusement, Romane Dicko et Teddy Riner ont égalisé à 3-3, et Margaux Pinot a pris sa revanche sur Gili Sharir et offert la victoire aux siens dans l'ultime combat bonus (4-3).

Les Japonais sont tombés sur un os

La demi-finale a été beaucoup plus simple. Les Pays-Bas n'ont pas fait le poids, surtout avec l'incorporation de Clarisse Agbégnénou dans la rotation (4-0). L'affiche rêvée en finale, Japon-France, s'est ainsi concrétisée. Avec un net avantage à la délégation japonaise au niveau des médailles individuelles dans ces Jeux : quatre en or (Chizuru Arai, Akira Sone, Aaron Wolf et Shohei Ono) et une en bronze (Tuskasa Yoshida) parmi les six judokas composant l'équipe, contre une en or (Clarisse Agbégnénou), une en argent (Sarah-Léonie Cysique) et deux en bronze (Romane Dicko et Teddy Riner) côté tricolore.

Clarisse Agbégnénou (moins de 70 kilos) a remporté avec brio son premier combat en battant Chizuru Arai par ippon. Axel Clerget (moins de 90 kilos) s'est ensuite présenté face à Shoichiro Mukai. Très mobile, et malgré une pause pour soigner un saignement à la tête, le Français a imposé un rude combat à son adversaire et l'a emporté au golden score par ippon, avec un contre impeccable. Romane Dicko (plus de 78 kilos) lui a succédé pour affronter Akira Sone ; la Japonaise s'est imposée par ippon et a remis son équipe dans le coup.

Agbégnénou et Riner superstars

Teddy Riner (plus de 90 kilos), médaillé de bronze en individuel vendredi, a pris le relais face à Aaron Wolf. Bien plus lourd - une quarantaine de kilos en plus - et plus expérimenté, le décuple champion du monde a été patient et a gagné au golden score. Et Sarah-Léonie Cysique (moins de 57 kilos), opposée à Tuskasa Yoshida, a terminé le travail. Défaits chez eux en finale de leurs JO, les Japonais avaient le masque quand Cysique a dompté Yoshida au bout du compte.

La France a donc remporté huit médailles à Tokyo, et Clarisse Agbégnénou apparaît comme la patronne de la délégation. Elle a conquis l'or en individuel en moins de 63 kilos et donc l'or par équipe mixte. Amandine Buchard (moins de 52 kilos), Sarah-Léonie Cysique (moins de 57 kilos) et Madeleine Malonga (moins de 78 kilos) ont conquis l'argent. Et Luka Mkheize (moins de 60 kilos), Romane Dicko (plus de 78 kilos) et Teddy Riner (plus de 100 kilos) ont remporté du bronze. Ce dernier est le premier judoka fort de cinq médailles olympiques (deux en or en individuel, une en or par équipe mixte, deux en bronze en individuel).

🇫🇷 L'EQUIPE MIXTE DE JUDO CHAMPIONNE OLYMPIQUE !!!



La force du judo français qui frappe de nouveau ! À jamais les premiers 🏅#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/Hu1IIphtT7 — Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne