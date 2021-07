Tokyo 2021: les sabreuses françaises rapportent une médaille d'argent face aux Russes

Les sabreuses françaises Sara Balzer, Cécilia Berder, Manon Brunet et Charlotte Lembach avant leur finale olympique face aux Russes, le 31 juillet 2021 à Tokyo. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

L'escrime française glane une deuxième médaille d'argent aux Jeux de Tokyo. Samedi 31 juillet, les sabreuses tricolores Sara Balzer, Cécilia Berder, Manon Brunet et Charlotte Lembach ont livré un gros combat face à la Russie en finale par équipe avant de s'incliner (45-41). Vendredi, les fleurettistes avaient subi le même sort, déjà face aux Russes, impériales dans cette discipline (sept médailles désormais dans ces JO au Japon). C'est la 19e médaille de la France à Tokyo, la 6e gagnée ce samedi (une en or en judo, deux en argent en voile, une en argent en rugby à 7, une en argent en escrime donc, et une en bronze en triathlon).