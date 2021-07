Tokyo 2021: Ta Lou et les footballeurs, mauvaise journée pour la Côte d'Ivoire

Ce samedi 31 juillet a été difficile pour la Côte d'Ivoire avec la quatrième place de Marie-Josée Ta Lou sur le 100 mètres et l'élimination des footballeurs en quarts de finale. Seule bonne nouvelle pour les Ivoiriens : la qualification d'Arthur Cissé pour les demi-finales du 100 mètres. L'autre éclaircie est venue des handballeuses angolaises qui se relancent pour les quarts de finale.

Publicité Lire la suite

ATHLÉTISME (PREMIÈRE PARTIE)

100m féminin

La grosse déception pour Marie-Josée Ta Lou. Comme aux Jeux de 2016, l'Ivoirienne a pris la quatrième place de la finale derrière les trois Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson. Après avoir réalisé le meilleur temps des séries, avec un record d'Afrique égalé à la clé (10"78), puis le troisième chrono des demi-finales (10"79), Ta Lou s'est crispée lors de sa dernière ligne droite (10"91).

Inconsolable au micro de RFI après sa course, la triple championne d'Afrique, tentera d'accrocher une médaille sur 200 mètres, à partir de ce mardi.

La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (en orange) se classe 4e de la finale du 100 mètres des Jeux olympiques, ce 31 juillet. REUTERS - PHIL NOBLE

Quant aux autres africaines, la Nigériane Grace Nwokocha (11''07), la Gambienne Gina Bass (11''16) et l'autre ivoirienne Murielle Ahouré (11''28) n'ont pas réussi à s'inviter parmi les huit finalistes. La Nigériane Blessing Okagbare a elle été suspendue avant le début des demi-finales pour un contrôle positif aux hormones de croissance.

400m haies féminin

La Sud-Africaine Wenda Nel s’est qualifiée pour les demi-finales avec un temps de 56’’06. L’Algérienne Loubna Benhadja a battu son record personnel, mais son temps de 57’’19 ne lui ouvre pas les portes des demies.

100m haies féminin

Avec le 6e temps des séries, la Nigériane Tobi Amusan (12’’72) a composté son ticket pour les demi-finales. C’est passé de justesse aussi pour la Libérienne Ebony Morrison (13’’00). La Burkinabè Marthe Koala, par contre, s’arrête là.

800m féminin

Il n'y aura qu'une seule demi-fondeuse africaine en finale pour espérer succéder à la Sud-Africaine Caster Semenya : il s'agit de l'Éthiopienne Habitam Alemu, qui a signé le 2e meilleur chrono en demi-finale (1'58''40). Ce n'est pas passé pour l'Ougandaise Halimah Nakaayi, pour la Marocaine Rababe Arafi, pour la Kényane Mary Moraa, pour la Béninois Noelie Yarigo et pour l'Ougandaise Halimah Nakaayi.

HANDBALL

Les Angolaises peuvent encore croire aux quarts de finale. Après trois revers, elles ont glané leur première victoire dans le groupe B face au Japon, le pays-hôte (28-25). L’Angola est toujours 6e et dernier du groupe, mais mathématiquement, une place parmi les quatre premiers est encore possible. Il faudra une victoire lors du dernier match contre la Corée du Sud lundi et espérer dans le même temps un revers des Japonaises face aux Norvégiennes.

Les handballeuses angolaises fêtent leur victoire face au Japon, le 31 juillet 2021 à Tokyo. REUTERS - LEAH MILLIS

FOOTBALL

Les deux équipes africaines engagées en quarts de finale se sont inclinées : la Côte d'Ivoire, après prolongations contre l'Espagne, alors que les Ivoiriens ont mené deux fois (5-2), et l'Égypte face au Brésil, champion olympique en titre (1-0).

Olympiques 2008: quarts de finale ✅

Olympiques 2020: quarts de finale ✅



Un parcours incroyable des éléphants alors que c’est leur deuxième apparition aux Olympiques 🐘🇨🇮#Tokyo2020 | #TotalEnergiesAFCONU23 | @FIFCI_tweet pic.twitter.com/VoI0a3UHP7 — CAF - FR (@caf_online_FR) July 31, 2021

BASKET-BALL

Ces Jeux de Tokyo resteront comme une grosse déception pour les D’Tigers. Venus aux Japon avec beaucoup d’ambitions, nourries par des victoires de prestige en préparation face aux Etats-Unis et à l’Argentine, les Nigérians en repartent avec trois défaites. Après l’Australie et l’Allemagne, ils ont été battus par l’Italie (80-71).

Le Nigeria a très mal commencé (29-17 dans le premier quart-temps) mais a tout renversé dans le deuxième et le troisième quart-temps (22-11 et 24-16). Et alors qu’ils comptaient huit points d’avance au début du quatrième quart-temps (64-56), les Nigérians ont connu un énorme passage à vide avec… 24 points encaissés consécutivement ! Avec une telle défaillance, impossible d’espérer un miracle. Les D’Tigers terminent derniers du groupe B.

Three painful losses.



D’Tigers’ run comes to end. We’ll be back. #Tokyo2020 pic.twitter.com/gzPAgsobuX — D’Tigers | Nigeria Basketball #Tokyo2020 (@NigeriaBasket) July 31, 2021

BOXE

Hécatombe en huitièmes de finale chez les moins de 52 kilos : le Capverdien Daniel David Varela de Pina s’est incliné d’entrée contre l’Ouzbek Shakhobidin Zoirov aux points (5-0), l’Algérien Mohamed Flissi a connu un sort semblable contre le Philippin Carlo Paalam (5-0), tout comme le Ghanéen Tetteh Sulemanu face au Cubain Yosbany Veitia (5-0). Ce fut beaucoup plus serré pour le Zambien Patrick Chinyemba, mais celui-ci a tout de même été éliminé par le Britannique Galal Yafai (3-2).

Même bérézina chez les poids légers (moins de 63 kilos) en huitièmes de finale : le Mauricien Louis Richarno Colin s’est incliné face au Russe Gabiel Mamedov aux points (5-0), comme le Namibien Jonas Jonas contre l'Australien Harry Garside (5-0). Enfin, en quart de finale des poids moyens (moins de 75 kilos), la Mozambicaine Rady Adosinga Gramane a perdu contre la Russe Zenfira Magomedalieva (4-1).

ESCRIME

Les sabreuses tunisiennes Amira Ben Chaabane, Yasmine Daghfous, Nadia Ben Azizi et Olfa Hezami n’ont pas passé le cap des seizièmes de finale de l’épreuve par équipe. Les Japonaises l’ont emporté (45-29).

La sabreuse japonaise Norika Tamura (à gauche) face à son adversaire tunisienne Amira Ben Chaabane lors des Jeux de Tokyo, le 31 juillet 2021. REUTERS - LUISA GONZALEZ

RUGBY À 7

Plus fortes que le Japon vendredi dans leur premier match de classement (21-17), les Kényanes ont perdu leur deuxième et dernier match de classement samedi face au Canada (24-10). Elles terminent ce tournoi olympique à la 10e place, soit une de mieux qu'en 2016.

Les Kényanes face au Canada, lors du tournoi de rugby à 7 des Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - STOYAN NENOV

HOCKEY

L'Afrique du Sud quitte les Jeux sans avoir marqué un seul point. Les Sud-Africaines ont subi un ultime défaite face à l'Inde (4-3). Avec cinq défaites en cinq matches, elles terminent à la dernière place du groupe A.

VOLLEY-BALL

Les Kényanes ont subi un quatrième revers fatal dans les éliminatoires. Comme le Japon, la Corée du Sud et la Serbie avant elle, la République dominicaine a dominé l’unique représentant africain sur le score de 3 sets à 0. Le Kenya est déjà éliminé avant même de jouer son ultime match du groupe A face au Brésil lundi.

VOLLEY-BALL DE PLAGE

Les Jeux sont terminés pour la paire kényane Gaudencia Makokha et Brackcides Khadambi. Elles ont été battues dans leur troisième match du tour préliminaire (poule D) par les Lettones Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka (2 sets à 0). Elles quittent la compétition avec trois revers.

TRAMPOLINE

L'Égyptien Seif Sherif, en qualifications, a signé un score total de 96,190 (45,810 à la première routine, 50,380 à la seconde routine). Il s'est ainsi classé 10e et a obtenu une place de deuxième réserviste qui ne lui a toutefois pas ouvert les portes de la finale. Le Biélorusse Ivan Litvinovich a fini en or.

Le gymnaste égyptien spécialiste du trampoline Seif Sherif, le 31 juillet 2021 à Tokyo. REUTERS - LISI NIESNER

HALTÉROPHILIE

Dans la catégorie des moins de 81 kilos, le Tunisien Ramzi Bahloul s’est classé 4e et dernier du groupe B avec un total de 300 kilos soulevés (136 kilos à l’arraché, 164 kilos à l’épaulé-jeté).

Dans la catégorie des moins de 96 kilos, le Camerounais Cyrille Tchatchet II, représentant l’équipe olympique des réfugiés, s’est classé 2e du groupe B. Il a soulevé 350 kilos (155 kilos à l’arraché, 195 kilos à l’épaulé-jeté), soit 9 de moins que le Cubain Olfides Saez Vera. Le Ghanéen Christian Amoah s’est lui classé 4e et avant-dernier avec 315 kilos soulevés (145 kilos à l’arraché, 170 kilos à l’épaulé-jeté).

GOLF

Le deuxième tour, commencé vendredi mais interrompu par le mauvais temps, s’est achevé ce samedi matin. Le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout s’est classé 17e, juste devant le Zimbabwéen Scott Vincent, 18e. Le Sud-Africain Garrick Higgo a pris la 52e place.

Au troisième tour, Scott Vincent s'est classé cette fois 19e, juste devant Christiaan Bezuidenhout. Garrick Higgo a terminé 47e. Tous ont rendez-vous dimanche pour le quatrième tour.

SPORTS ÉQUESTRES

Au deuxième jour et à la troisième session du dressage équipe et individuel, la Sud-Africaine Victoria Scott-Legendre, en solo avec son cheval Valtho des Peupliers, s'est classée 53e.

WATER-POLO

Une ultime lourde défaite avant de rentrer à la maison : les Sud-Africains ont été battus par la Grèce pour leur dernier match dans le groupe A (28-5). Avec 11 buts marqués pour 92 encaissés, l'Afrique du Sud présente le bilan le plus mauvais, et de loin, de toutes les équipes jamais éliminées au premier tour dans l'histoire des Jeux.

Le joueur sud-africain de water polo Jason Evezard contre les Grecs, aux Jeux olympiques le 31 juillet. REUTERS - GONZALO FUENTES

TIR

Dans l'épreuve de la fosse olympique par équipes mixtes, le duo égyptien Maggy Ashmawy-Abdel Aziz Mehelba a terminé 16e et dernier des qualifications.

Pas plus de réussite pour leur compatriote Alzahraa Shaban à la carabine 50m 3 positions. L'Égyptienne a fini 35e sur 37 lors des éliminatoires.

VOILE

Au Skiff H 49er, la paire sud-africaine Benjamin Daniel-Alex Burger a pris la 10e place de la 10e course avant de sombrer lors des 11e et 12e course (19e et 17e sur 19). Ils n'ont aucune chance d'accrocher une médaille.

Même chose pour leur compatriote Leo Davis en dériveur solitaire Finn (lourd) après huit courses, pour les Tunisiennes Eya et Sarra Guezguez, dernière en skiff 49er FX, et les autres tunisiens Mehdi Gharbi et Rania Rahali en Multicoque mixte - Nacra 17 à foils.

ATHLÉTISME (SUITE)

100m masculin

En séries, sept sprinters du continent africain ont obtenu leur ticket pour les demi-finales : les Nigérians Enoch Adegoke (9''98, record personnel) et Usheoritse Itsekiri (10''15), les Sud-Africains Gift Leotlela (10''04), Akani Simbine (10''08) et Shaun Maswanganyi (10''12), le Kényan Ferdinand Omurwa (10''01, record égalé) et l'Ivoirien Arthur Cissé (10''15).

Le sprinteur sud-africain Akani Simbine devant l'Ivoirien Arthur Cissé lors des séries du 100 mètres des Jeux olympiques, le 31 juillet. REUTERS - PHIL NOBLE

Les coureurs issus du tour préliminaire Guy Manganga Gorra (Gabon), Dorian Keletela (Congo-B/Equipe olympique des réfugiés), Oliver Mwimba (RDC), Fabrice Dabla (Togo) et Ngoni Makusha (Zimbabwe), ainsi que Mark Otieno Odhiambo (Kenya), Ebrima Camara (Gambie), Divine Oduduru (Nigeria), Emmanuel Matadi (Liberia) et Benjamin Azamati-Kwaku (Ghana) se sont arrêtés en séries.

Badamassi Saguirou (Niger), Didier Kiki (Bénin), Aveni Miguel (Angola) et Seco Camara (Guinée-Bissau) n’y sont pas parvenus.

800m masculin

Le Kényan Ferguson Rotich, médaillé de bronze des derniers Mondiaux, a signé le meilleur temps des séries (1’43’’75). Il sera au rendez-vous des demi-finales. Le Marocain Abdelati El Guesse s’est aussi qualifié en battant son record personnel (1’44’’84). Médaillé d’argent sur le double tour de piste en 2012, le Botswanais Nijel Amos passe également, ainsi que les Kényans Emmanuel Korir et Michael Saruni, le Marocain Oussama Nabil et le Tunisien Abdessalem Ayouni.

Francky Mbotto (Centrafrique), Melese Nberet (Ethiopie), James Nyang Chiengjiek (Soudan du Sud/Equipe olympique des réfugiés), Eric Nzikwinkunda (Burundi), Mostafa Smaïli (Maroc), Emmanuel Kipkurui Korir (Kenya) et Yassine Hethat (Algérie) ne se sont pas qualifiés pour les demi-finales. Ayanleh Souleiman (Djibouti) ne s’est pas présenté sur la piste.

Saut en longueur masculin

Aucun sauteur africain ne s'est qualifié pour la finale. Le Sud-Africain Ruswahl Samaai n'a signé que le 22e meilleur saut (7,74m, bien loin de son record personnel à 8,49m), et son compatriote Cheswill Johnson n'a validé aucune marque.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne