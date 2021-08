Jeux olympiques: l’Italien Lamont Marcell Jacobs en or sur 100m à Tokyo

Lamont Marcell Jacobs (Italie) a remporté la médaille d’or sur 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce 1er août, en courant en 9 secondes 80. Il a devancé Fred Kerley (Etats-Unis) et André De Grasse (Canada). Le Sud-Africain Akani Simbine est quatrième. Jacobs succède ainsi au Jamaïcain Usain Bolt.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Le sprint a définitivement changé d’ère, ce 1er août 2021 à Tokyo, après les années fastes d’Usain Bolt. Orphelin du Jamaïcain, le 100 mètres olympique ne s’est peut-être pas trouvé un nouveau héros. Mais il a un nouveau champion : Lamont Marcell Jacobs.

Celui-ci a été le plus rapide de la finale, en 9 secondes 80. Il a devancé Fred Kerley (Etats-Unis), 2e en 9.84, et André De Grasse (Canada), 3e en 9.89. Le Sud-Africain Akani Simbine a terminé quatrième (9.93), soit un peu mieux qu’en finale des Jeux de Rio (5e). Le Nigérian Enoch Adegoke, lui, s’est blessé et n’est pas allé au bout.

Premier Européen sacré depuis 1992

Après, un faux départ qui a valu à Zharnel Hughes (Grande-Bretagne) d’être disqualifié, Lamont Marcell Jacobs a réglé la course, déjouant les pronostics. Le principal fait d’armes du sprinteur de 26 ans, né aux Etats-Unis, était en effet un titre de champion d’Europe en salles sur 60 mètres…

L’Italien devient ainsi le premier Européen à s’imposer sur la distance reine des Jeux olympiques, depuis le Britannique Linford Christie en 1992.

