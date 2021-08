Tokyo 2021: le Ghana revient dans la lumière, Simbine rate le podium du 100m

Qualifié pour les demi-finales, le boxeur ghanéen Samuel Takyi est assuré de ramener à son pays une première médaille olympique depuis les Jeux de Barcelone en 1992. Le Sud-Africain Akani Simbine a lui manqué de peu d’accrocher le podium du 100m, alors que les Kényans ont impressionné sur 800m.

Publicité Lire la suite

BOXE

Le Ghana est assuré d’accrocher sa première médaille depuis 29 ans grâce au jeune Samuel Takyi. Le poids plume (moins de 57 kilos) a remporté son quart de finale contre le Colombien Ceiber David Avila Segura, aux points (3-2). Samuel Takyi est désormais certain d’être au moins médaillé de bronze car il n’y a pas de « petite finale » en boxe.

Après ce combat très serré, le boxeur de 20 ans affrontera l’Américain Duke Ragan, mardi, pour une place en finale.

Le boxeur ghanéen Samuel Takyi face au Colombien Ceiber David Avila Segura, aux Jeux olympiques de Tokyo, le 1er août. REUTERS - YARA NARDI

À noter que le poids moyen haïtien Darrelle Valsaint Jr ne sera pas le premier médaillé olympique de son pays depuis 1928. Il a perdu son quart de finale contre le Russe Gleb Bakshi.

ATHLÉTISME

100m masculin

Déception en finale du 100m. En l'absence de l'Américain Christian Coleman, suspendu, et après l'élimination de l'Américain Trayvon Bromell en demi-finales, il y avait un espoir de voir un sprinter africain sur le podium, ce qui n'est plus arrivé depuis le Namibien Frankie Fredericks en 1996. Ce ne sera pas pour cette fois.

En finale, le Nigérian Enoch Adegoke s'est blessé et n'a pas pu terminer la course. Le Sud-Africain Akani Simbine, lui, a fini au pied du podium en 9''93. Il peut nourrir des regrets, sachant qu'il avait couru en 9''90 dans sa demi-finale et qu'il avait établi un nouveau record d'Afrique en 9''84 le 6 juillet. L'Italien Lamont Marcell Jacobs succède à Usain Bolt (9''80, nouveau record d'Europe), l'Américain Fred Kerley est en argent (9''84, record personnel), le Canadien Andre De Grasse prend le bronze (9''89, record personnel).

Le Sud-Africain Akani Simbine (à droite) termine 4e de la finale des Jeux de Tokyo, remportée par l'Italien Lamont Marcell Jacobs (à gauche). AP - Alfredo Falcone

Usheoritse Itsekiri (Nigeria), Gift Leotlela (Afrique du Sud), Ferdinand Omurwa (Kenya), Shaun Maswanganyi (Afrique du Sud) et Arthur Cissé (Côte d'Ivoire) se sont arrêtés en demi-finales.

800m masculin

Le successeur de David Rudisha, champion olympique en 2012 et 2016, viendra peut-être encore du Kenya. Ses compatriotes Ferguson Cheruyiot Rotich et Emmanuel Korir ont composté leur billet pour la finale. Le premier a signé le meilleur temps des demies (1’44’’04), le second a pris la 2e place de sa demie (1’44’’74). Frustration pour Nijel Amos : l’Américain Isaiah Jewett l’a entraîné dans sa chute sur la piste. Le Botswanais, médaillé d’argent en 2012 et en méforme en 2016, n’aura pas l’occasion d’apporter à son pays une seconde médaille olympique.

Abdessalem Ayouni (Tunisie), Abdelati El Guesse (Maroc), Michael Saruni (Kenya) et Oussama Nabil (Maroc) n’ont pas réussi à se qualifier.

Le Kényan Ferguson Cheruyiot Rotich fête à sa manière sa qualification pour la finale du 800m aux Jeux de Tokyo, le 1er août 2021. REUTERS - ANDREW BOYERS

Saut en longueur féminin

Seule représentante africaine des qualifications, la Nigériane Ese Brume a validé son ticket pour la finale grâce à un saut à 6,76m. La médaillée de bronze des derniers Championnats du monde est la qualifiée qui a sauté le moins loin des séries.

400 mètres masculin

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, recordman du monde et champion olympique en titre, n'a pas forcé pour se qualifier pour les demi-finales. Il s’est classé troisième de sa série (45’’25). Les Botswanais Isaac Makwala (44’’86) et Leungo Scotch (45’’32) prendront part aux demies aussi contrairement à Gilles Anthony Afoumba (Congo), Bachir Mahamat (Tchad), Todisoa Franck Rabearison (Madagascar), Sadam Suliman Koumi El Nour (Soudan), Emmanuel Kipkurui Korir (Kenya), Zakithi Nene et Thapelo Phora (Afrique du Sud).

100m haies féminin

Avec un temps de 12’’62, la Nigériane Tobi Amusan a terminé en tête de sa demi-finale. Elle disputera la finale lundi, mais elle aura fort à faire pour monter sur le podium. La concurrence a montré les crocs en demies : la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn a signé un énorme 12''26 (record olympique, quatrième meilleure performance de tous les temps), la Jamaïcaine Britany Anderson a couru en 12''40 (record personnel) et l'Américaine Kendra Harrison, détentrice du record du monde (12''20), a fait 12''51.

La hurdleuse Tobi Amusan, le 1er août 2021 à Tokyo. AP - Petr David Josek

3 000 mètres steeple féminin

La jeune ougandaise Peruth Chemutai a réalisé le 2e meilleur chrono des séries (9’12’’72) et sera l’une des prétendantes à la médaille avec notamment la Kényane Beatrice Chepkoech (9’19’’82), championne du monde et détentrice du record du monde. Une autre kényane, Hyvin Kiyeng Jepkemoi (9’23’’17), et deux Éthiopiennes, Zerfe Wondemagegn (9’20’’01) et Mekides Abebe (9’23’’95), participeront elles aussi à la finale mercredi.

Cela ne passe pas en revanche pour Marwa Bouzayani (Tunisie), Purity Kirui (Kenya) et Lomi Muleta (Éthiopie).

ESCRIME

Les Égyptiens ont pris la 8e place du fleuret par équipes après des défaites contre les Français (45-34), futurs médaillés d’or en quarts de finale, l’Italie (45-30) et Hong Kong (45-21) en matchs de classement. Ils terminent 8es et avant-derniers, devant le Canada et derrière Hong Kong.

HANDBALL

Avec une quatrième victoire en cinq matches face à Bahreïn (30-20), l'Égypte se classe à la deuxième place du groupe B derrière le Danemark et devant la Suède. Les Pharaons ont rendez-vous en quarts de finale avec l'Allemagne, qui a terminé troisième du groupe B. Leur rencontre est prévue mardi.

Les handballeurs égyptiens après leur victoire contre Bahreïn, le 1er août, aux Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - SUSANA VERA

LUTTE

Première journée difficile pour les lutteurs africains. Aucun n’est parvenu à passer le premier tour : l’Algérien Abdelkarim Fergat et l’Égyptien Haytem Mahmoud chez les moins de 60 kilos en lutte gréco-romaine ; le Tunisien Amine Guennichi et l’Égyptien Abdellatif Mohamed dans la catégorie des moins de 130 kilos de la discipline ; la Tunisienne Zaineb Sghaier et l’Égyptienne Samar Amer Ibrahim Hamza en lutte libre chez les moins de 76 kilos.

HALTÉROPHILIE

La Camerounaise Jeanne Gaelle Eyenga Mboosi termine 5e et dernière de la finale B de la catégorie des moins de 76 kilos. Aucune africaine n’a pris part à la finale A pour accrocher une médaille. Le titre olympique est revenu à l'Équatorienne Neisi Patricia Dajomes Barrera.

WATER-POLO

Comme leurs homologues masculins, les Sud-Africaines ont perdu leurs cinq matchs de poule et quittent la compétition sur une nouvelle claque reçue contre l’Australie (14-1). En cinq rencontres, elles ont encaissé 97 buts (7 marqués). C’est pire que l’équipe masculine.

VOLLEY-BALL

L’équipe masculine de Tunisie n’a pas réussi son pari : gagner le deuxième match de son histoire aux Jeux, 37 ans après le premier aux JO de 1984. Les Tunisiens ont en effet perdu à Tokyo leurs quatre matchs de poule, dont le dernier ce dimanche contre l’équipe olympique de Russie (3 sets 0). Les champions d’Afrique rentrent quand même avec un point grâce au tie-break disputé contre l’Argentine. C’est mieux que lors de leur précédente participation, en 2012.

Les volleyeurs tunisiens ont souffert face aux Russes lors de leur dernier match aux Jeux olympiques de Tokyo, le 1er août. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

SPORTS ÉQUESTRES

La Sud-Africaine Victoria Scott-Legendre, avec son cheval Valtho des Peupliers, s’est classée 34e sur 63 de l’épreuve du cross-country du concours complet. Il reste le saut d’obstacles lundi. Elle est hors course pour le podium.

TENNIS DE TABLE

Aucun tour passé pour les paires égyptiennes. Le double masculin Saleh-Assar s’est incliné contre la Chine (3 sets 0) et le duo féminin Helmy-Abdelaziz face à la Roumanie (3 sets 0).

VOILE

Dériveur solitaire Laser masculin : le Seychellois Rodney Govinden et l'Égyptien Aly Badawy n'ont pas pris part à la course aux médailles dimanche. Ils terminent aux 33e (278 points) et 34e places (283 points) au classement final, sur 35 concurrents. L'Australien Matt Wearn est champion olympique (53 points).

Dériveur solitaire Laser Radial féminin : pas de course aux médailles non plus pour la Mozambicaine Deizy Nhaquile et pour l'Égyptienne Khouloud Mansy. La première termine termine à la 40e place (340 points), la seconde à la 41e place (343 points), sur 44 skippers. La Danoise Anne-Marie Rindom est en or (78 points).

Dériveur solitaire lourd masculin : le Sud-Africain Leo Davis s'est classé 18e de la 9e course et 19e et dernier de la 10e course.

Multicoque mixte - Nacra 17 à foils : les Tunisiens Mehdi Gharbi et Rania Rahali n'ont pas terminé la 10e course, avant de terminer 20es et dernier de la 11e et de la 12e course. Ils sont bons derniers au classement (219 points) et ne participeront pas à la course aux médailles, le 3 août.

Dériveur double 470 féminin : le tandem composé par les Mozambicaines Denise Parruque et Maria Machava s'est classé 21e et dernier de la 7e course, et 20e de la 8e course (sachant que le tandem malaisien n'a pas terminé). Les 9e et 10e courses auront lieu lundi.

Dériveur double 470 masculin : le barreur angolais Matias Montinho et son équipier Paixao Afonso ont pris la 18e place de la 7e course et la 19e et dernière place de la 8e course. Ils ont rendez-vous pour les 9e et 10e courses lundi.

Les Angolais Paixao Afonso et Matias Montinho (au centre), le 1er août 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo en dériveur double 470. AP - Gregorio Borgia

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne