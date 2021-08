Tokyo 2021: le règne absolu de la Vénézuélienne Yulimar Rojas au triple saut

Déjà quadruple championne du monde, Yulimar Rojas a écrasé la finale olympique du triple saut à Tokyo dimanche. La Vénézuélienne s'est offert la médaille d'or et a explosé au passage le record du monde. La précédente meilleure marque datait de 1995.

Publicité Lire la suite

Double championne du monde en plein air (2017 et 2019), double championne du monde en salle (2016 et 2018), détentrice du record du monde en salle (15,43m en 2019), Yulimar Rojas était venue à Tokyo pour grimper enfin au sommet de l'Olympe. À Rio de Janeiro, elle avait dû se contenter de l'argent. Mais ce dimanche 1er août, elle n'a laissé aucune chance aux finalistes des Jeux de Tokyo.

Un saut pour l'histoire de l'athlétisme et la gloire du Venezuela

Dès son premier essai, Yulimar Rojas a assommé le concours avec un saut à 15,41m. Une marque qui lui permettait de prendre largement la tête et de battre au passage le précédent record olympique établi en 2008 par la Camerounaise Françoise Mbango, double médaillée d'or (2004 et 2008). Aucune des onze autres finalistes n'a pu l'inquiéter. À son quatrième saut, la Vénézuélienne a douché un peu plus la concurrence en atterrissant à 15,25m. Mais ça, c'était avant le feu d'artifice final.

À sa sixième et dernière tentative, Yulimar Rojas, façonnée physiquement pour briller dans sa discipline (1,92m pour 72 kilos), s'est envolée jusqu'à 15,67m. C'est un nouveau record du monde ahurissant : la précédente meilleure marque était celle de l'Ukrainienne Inessa Kravets lors des Mondiaux de 1995. Rojas a sauté 17 centimètres plus loin.

¡Es ella la reina del salto triple!



La venezolana @TeamRojas45, campeona olímpica en #Tokyo2020 con un récord del mundo 15.67m.



¿Podéis creerlo? pic.twitter.com/m8kNszJN2U — World Athletics (@WorldAthletics) August 1, 2021

Il s'agit du premier record du monde battu en athlétisme dans ces Jeux de Tokyo, et de quelle manière. Yulimar Rojas, 25 ans, s'est parée d'or devant la Portugaise Patricia Mamona (15,01m) et l'Espagnole Ana Peleteiro (14,87m).

Cette médaille d'or est la première du Venezuela depuis celle remportée par l'épéiste Ruben Limardo lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Yulimar Rojas est la quatrième championne olympique vénézuélienne après le boxeur Francisco Rodriguez en 1968, le taekwondoïste Arlindo Gouveia en 1992 et donc Ruben Limardo en 2012. Élue athlète féminine de l'année 2020 par World Athletics, la triple sauteuse a assurément marqué au fer rouge ces Jeux olympiques.

La Vénézuélienne Yulimar Rojas, championne olympique du triple saut, fêtant son record du monde établi à Tokyo le 1er août 2021. AP - David J. Phillip

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne