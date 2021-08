Reportage

Jeux olympiques: déception pour le basket nigérian à Tokyo 2021

La meneuse de jeu nigériane Ezinne Kalu, prise en tenaille par la défense japonaie, aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - SERGIO PEREZ

Texte par : David Kalfa

Les équipes masculine et féminine de basket-ball du Nigeria étaient venues aux Jeux olympiques avec de grosses ambitions. Résultat : six défaites en six matches à Tokyo 2021 et une grosse désillusion pour le basket africain qui misait beaucoup sur les D’Tigers et D’Tigress.