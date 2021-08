Jeux olympiques: l’haltérophilie camerounaise, un patrimoine fragile

Aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, le Cameroun est encore bien représenté en haltérophilie, avec Jeanne Eyenga (-76kg) et Clémentine Meukeugni Noumbissi (-87kg). Le pays d’Afrique centrale est le seul du continent avec l’Algérie, l’Egypte et le Nigeria à être présent quasi systématiquement aux JO depuis trente ans, grâce à une longue mais fragile tradition.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Qu’ont en commun Cyrille Tchatchet, membre de l’équipe des réfugiés aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, Bernardin Matam et Gaëlle Nayo-Ketchanke, qui représentent la France durant ces JO, et Jeanne Eyenga ainsi que Clémentine Meukeugni Noumbissi, de la délégation camerounaise ? Ce sont tous des enfants de l’haltérophilie camerounaise.

Depuis près de trente ans, le Cameroun est le seul pays d’Afrique subsaharienne à avoir eu quasi-systématiquement des représentants en haltérophilie aux JO. Et, sur le continent, seule l’Algérie a fait mieux avec une présence ininterrompue depuis les JO 1992.

« Le Cameroun est une terre d’haltérophilie, explique Constantin Enama, coach de la sélection féminine, présent à Tokyo. Au Cameroun, les jeunes adorent tout ce qui concerne la condition physique, le travail de musculation, de force. Alors, par le truchement de l’haltérophilie, ils découvrent une discipline qui les amènent à s’exprimer et à s’affirmer ».

Les Matam, une dynastie influente

Selon Constantin Enema, c’est aux alentours des premiers Jeux Africains (1965) que l’haltérophilie a commencé à se structurer au Cameroun, avec une vraie fédération à part entière. « De fil en aiguilles, l’haltérophilie y a fait son bonhomme de chemin et a su tirer son épingle du jeu ». Les titres

Une famille a grandement contribué à l’essor de cette discipline, dans un pays qui ne jure pourtant que par le football. Il s’agit des Matam, une très large fratrie (14 frères et sœurs, selon différents articles de presse) dont quatre ont participé aux JO : Alphonse, Samson, David et Bernardin, donc.

Une dynastie dont les ramifications innervent une partie significative de l’haltérophilie camerounaise, encore aujourd’hui. En témoigne la présence de Jeanne Eyenga, aux Jeux de Tokyo. « Je suis moi aussi de la famille Matam, explique la jeune femme de 22 ans, championne d’Afrique chez les moins de 76 kg. Chez nous, l’haltérophilie, c’est de père en fils et maintenant, ça continue jusqu’aux petits enfants ».

La fuite des talents

En dépit de cette longue tradition, l’haltérophilie camerounaise peine à conserver ses plus grands talents. Les changements de nationalité sportive en sont l’illustration, avec Vencelas Dabaya, qui a été porte-drapeau du Cameroun aux JO 2004 mais médaillé d’argent avec la France en 2008.

Pour autant, Constantin Enema ne jette pas la pierre à ses compatriotes, partis défendre les couleurs de pays plus nantis. « C’est d’abord la recherche du bien-être qui les motive, juge-t-il. Ce n’est pas parce qu’ils n’aiment pas leur pays. Je pense que ce sont de grands patriotes. Mais la recherche de bonnes conditions de vie et d’entraînement contribuent à cette grande saignée. Nous déplorons cette situation. C’est très difficile de juguler ce problème qui va en grandissant ».

« On n’a ni matériel approprié, ni salle appropriée »

Même pour une jeune du talent de Jeanne Eyenga, le quotidien n’est pas simple. « Les conditions sont très très difficiles au Cameroun, surtout dans notre sport. On n’a ni matériel approprié, ni salle appropriée. Mais ça va, on se bat. Si on a pu se qualifier pour les Jeux olympiques, c’est qu’on peut aller loin. »

Pour les médailles, il faudra encore attendre en revanche. Le Cameroun a décroché le bronze aux JO 2016 avec Madias Nzesso mais aucun podium aux Championnats du monde. Ce qui confirme son statut de producteur de talents.

