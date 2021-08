Tokyo 2021-Équitation: l'équipe de France obtient la médaille de bronze au concours complet

Le cavalier français Nicolas Touzaint et son cheval Absolut Gold, le 2 août 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - MOLLY DARLINGTON

Texte par : RFI Suivre

Médaillée d'or à Rio de Janeiro en 2016, l'équipe de France de concours complet a remporté la médaille de bronze lundi 2 août aux Jeux olympiques de Tokyo. Alors qu'ils pointaient à la 9e place après le dressage, les Français Nicolas Touzaint, Karim Laghouag et Christopher Six ont remonté à la 3e place après le cross et ont conservé cette position. La Grande-Bretagne est championne olympique et l'Australie est médaillée d'argent. Cette médaille de bronze est la 23e de la délégation française au Japon.