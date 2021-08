Tokyo 2021/Gymnastique: le Français Samir Aït Saïd échoue à trois dixièmes du bronze aux anneaux

Samir Aït Saïd lors des qualifications des JO de Tokyo, le 24 juillet 2021 Loic VENANCE AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Samir Aït Saïd, porte-drapeau de l'équipe de France, qui visait un podium, a fini quatrième aux anneaux. Le Chinois Liu Yang a remporté le titre olympique en devançant son compatriote You Hao et le tenant du titre le Grec Eleftherios Petrounias. « Il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose. Je devais faire forfait, je n'arrivais pas à monter sur les anneaux (...) Je vais faire des examens, car j'ai vraiment mal », a régit le Français sur France Télévision. Il a indiqué s’être à l’entraînement il y a trois jours. « Y’a pas de blessé ou pas blessé. Aucune excuse : 4e, ça ne me va pas. Mais croyez-moi : à Paris, ça ne va pas être pareil ».