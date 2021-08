Reportage

Tokyo 2021: les Namibiennes Mboma et Masilingi sensations du 200m aux JO

Les Namibiennes Christine Mboma et Beatrice Masilingi aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. © Reuters / Montage RFI

Texte par : David Kalfa

Christine Mboma et Beatrice Masilingi, 18 ans toutes les deux, se sont qualifiées pour la finale du 200 mètres des Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce 2 août. Les Namibiennes ont créé la sensation en séries et en demi-finales, Mboma battant notamment deux fois le record du monde juniors et le record d’Afrique de la distance. Ces deux athlètes s’alignaient il y a encore quelques semaines sur 400 mètres avant d’en être écartées par la Fédération internationale d’athlétisme en raison de leur hyperandrogénie.