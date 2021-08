Tokyo 2021: Ta Lou au rendez-vous sur 200m, Van Niekerk hors du coup sur 400m

L'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou s'est qualifiée pour la finale du 200m, tout comme la jeune et impressionnante namibienne Christine Mboma, nouvelle recordwoman junior de la distance. L'ancien roi du 400m, le Sud-Africain Wayde van Niekerk, a échoué de son côté. En lutte, la Nigériane Blessing Obodurududu va offrir à son pays une médaille historique.

ATHLÉTISME (PREMIERE PARTIE)

3 000m steeple masculin

Le Marocain Soufiane El Bakkali, favori de la course, s’est imposé en 8min 08.90sec devant l’Éthiopien Lamecha Girma et le Kenyan Benjamin Kigen. Le Marocain Mohamed Tindouft, l’Érythréen Yemane Haileselassie, le Kenyan Abraham Kibiwot et l’Éthiopien Getnet Wale étaient aussi en lice. Soufiane El Bakkali est devenu le premier Marocain médaillé d'or aux Jeux tous sports confondus depuis Hicham El Guerrouj en 2004.

5 000m féminin

La Néerlandaise Sifan Hassan, qui vise le triplé olympique 1500 m, 5000 m et 10.000 m, a été sacrée sur la première de ses trois courses, le 5000 m. Hassan, facile d'aisance dans le dernier tour, a devancé la Kényane Hellen Obiri et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay pour succéder au palmarès à la Kényane Vivian Cheruiyot, victorieuse à Rio en 20216. La Kenyane Lilian Kasait Rengeruk, sa compatriote Agnes Jebet Tirop et les Éthiopiennes Senbere Terefi et Ejgayehu Taye étaient aussi au départ de ce 5000 m.

200m féminin

Grosse performance en demi-finales : Christine Mboma, la Namibienne de 18 ans, s’est qualifiée pour la finale en signant un chrono canon de 21’’97, nouveau record du monde junior (athlètes de moins de 20 ans). En séries, elle avait déjà battu une première fois ce record avec 22’’11 (contre 22’’17 pour l’Américaine Sha’Carri Richardson en 2019).

La sprinteuse namibienne Christine Mboma, le 2 août 2021 à Tokyo. REUTERS - LUCY NICHOLSON

Remise de sa déception en finale du 100m, l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou s’est aussi qualifiée avec un temps de 22’’11, son meilleur de la saison. La sprinteuse a une nouvelle occasion de monter enfin sur un podium olympique.

Enfin, la Namibienne Beatrice Masilingi a également son billet pour la finale. Elle a amélioré son record personnel en 22’40. Toutes trois auront fort à faire mardi face aux Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce, ainsi que l’Américaine Gabrielle Thomas, qui a couru le 200m en 21’’61 en juin dernier (troisième meilleure performance de tous les temps).

La Nigériane Nzubechi Grace Nwokocha, la Nigérienne Aminatou Seyni et la Gambienne Gina Bass n’ont pas réussi à se hisser en finale. Plus tôt, la Zambienne Roda Njobvu et la Sud-Soudanaise Lucia Moris n’avaient pas passé les séries.

L'Ivoirienne spécialiste du sprint Marie-Josée Ta Lou, le 2 août 2021. REUTERS - LUCY NICHOLSON

400m masculin

Il n'y aura qu'un seul représentant africain en finale : le Botswanais Isaac Makwala, qualifié avec un temps de 44''59. Son compatriote Leungo Scotch (45''56) n'a pas réussi à en faire autant.

Mais la grosse contre-performance du jour est pour Wayde van Niekerk. Flamboyant champion olympique en 2016 avec en prime le record du monde (43''03), champion du monde l'année suivante (comme en 2015), le Sud-Africain n'a pu se mêler à la lutte pour la qualification (45''14). Diminué par une grave blessure à un genou en octobre 2017, Van Niekerk semble en fin de course.

Le sprinter sud-africain Wayde van Niekerk, le 2 août 2021 à Tokyo. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

LUTTE (PREMIERE PARTIE)

Une médaille d'or ou d'argent à venir pour le Nigeria, qui n'a pas encore débloqué son compteur dans ces JO. La Nigériane Blessing Oborududu s'est qualifiée pour la finale des moins de 68 kilos en lutte libre. Elle a d'abord battu l'Azeri Elis Manolova en huitièmes de finale (13-2), puis la Kirghiz Meerim Zhumanazarova en quarts. Et en demi-finale, Blessing Oborududu a compté la Mongol Battsetseg Sorozonbold (7-2).

Elle affrontera mardi l'Américaine Tamyra Marianna Stock Mensah en finale. Ce sera historique pour le Nigeria, dont la dernière médaille d'argent remonte aux JO de 2008 à Pékin et la dernière médaille d'or remonte aux JO de 2000 à Sydney. Ce sera aussi la première médaille gagnée en lutte. Jusqu'à présent, Nigérians et Nigérianes n'étaient montés sur le podium qu'en athlétisme, boxe, football, haltérophilie et taekwondo.

#WrestleTokyo 68kg Olympic finals: Tamyra MENSAH STOCK 🇺🇸 vs. Blessing OBORUDUDU 🇳🇬



SEMIFINAL - Tamyra STOCK MENSAH 🇺🇸 df. Alla CHERKASOVA 🇺🇦, 10-4

SEMIFINAL - Blessing OBORUDUDU 🇳🇬 df. Battsetseg SORONZONBOLD 🇲🇳, 7-2 pic.twitter.com/1fbiekwFyA — United World Wrestling (@wrestling) August 2, 2021

BASKET

Troisième match et troisième défaite dans le groupe B pour les Nigérianes, qui quittent le tournoi olympique la tête basse, comme leurs homologues masculins. Les D’Tigress se sont inclinées face au Japon (102-83), après des revers enregistrés contre les États-Unis et la France. Elles terminent à la dernière place du groupe B.

HANDBALL

L’Angola s’arrête au premier tour et peut s’en mordre les doigts. Dans leur dernier match du groupe A, les Angolaises menaient 31-29 dans les derniers instants face à la Corée du Sud et coiffaient leurs adversaires. Mais les Sud-Coréennes ont égalisé à 11 secondes de la fin du match, et les championnes d’Afrique n’ont pas réussi à marquer le but de la victoire dans le peu de temps qu’il restait au chronomètre.

Ce match nul (31-31) élimine l’Angola, 5e du groupe A avec 3 points, tandis que la Corée du Sud, 4e avec 3 points, file en quarts de finale grâce à sa meilleure différence de buts (-18 contre -26).

La handballeuse angolaise Helena Chidi Sousa, le 2 août 2021 à Tokyo lors des Jeux olympiques. REUTERS - SUSANA VERA

CANOË-KAYAK

Sur 200m en kayak monoplace (K1), l’Égyptienne Samaa Ahmed s’est classée 7e et avant-dernière du premier quart de finale. La Tunisienne Khaoula Sassi a pris la 6e place du deuxième quart de finale. Enfin, l’Algérienne Amira Kheris a terminé 8e et dernière du troisième quart de finale. Aucune de ces trois kayakistes ne disputera les demi-finales.

Sur 1 000m en kayak monoplace (K1), le Tunisien Mohamed Ali Mrabet s’est classé 5e et dernier de son quart de finale. Il est éliminé.

Sur 500m en kayak biplace (K2), les Tunisiennes Afef Ben Ismaïl et Khaoula Sassi ont pris la 6e et dernière place de leur quart de finale. Leur chemin à Tokyo est terminé.

Sur 1000m en canoë biplace (C2), le tandem Buly da Conçeicao Triste et Roque Fernandes dos Ramos, représentant Sao Tomé-et-Principe a terminé 5e et bon dernier de son quart de finale. Ils disputeront la finale B mardi, sans médaille à gagner donc.

HALTÉROPHILIE

La Camerounaise Clémentine Meukeugni Noumbissi s’est classée 3e du groupe B (sur cinq concurrentes) avec un total de 224 kilos (99 kilos à l’arraché, 125 kilos à l’épaulé-jeté). Dans la finale A, la médaille d’or est revenue à la Chinoise Zhouyu Wang.

TIR

Au tir à la carabine à 50m trois positions (à genou, couché, debout), l’Égyptien s’est classé 38e sur 39 concurrents engagés dans les qualifications pour la finale, avec un score de 1139-37x. Il termine loin des huit meilleurs tireurs qui se disputeront le titre.

PLONGEON

Avec un score total de 422,75 au tremplin à 3m, l’Égyptien Mohab Ishakn âgé de 24 ans, se classe 12e des éliminatoires et se qualifie pour les demi-finales prévues mardi. Les 12 meilleurs plongeurs disputeront la finale, elle aussi programmée mardi.

WATER POLO

Cette fois, le calvaire est bel et bien terminé pour l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont subi une 5e et ultime humiliation dans le groupe A face au Japon (24-9). Ils terminent bons derniers avec aucun point au compteur et 116 buts encaissés contre seulement 20 inscrits.

ATHLÉTISME (SUITE)

100m haies

Déception pour la Nigériane Tobi Amusan, seulement 4e de la finale avec un temps de 12’’60, à seulement 5 centièmes de la médaille de bronze. Glory Alozie, unique Nigériane jamais montée sur un podium olympique sur 100m haies, (2e en 2000 à Sydney), attend toujours celle qui lui succèdera. La Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn est championne olympique.

1 500m féminin

Carton plein pour les Kényanes en séries : les trois athlètes engagées se sont qualifiées pour les demi-finales. Faith Kipyegon a signé le meilleur temps des séries (4’01’’40), Winny Chebet est passée, et Edinah Jebitok a été intégrée au contingent des qualifiées sur décision arbitrale, après appel de la délégation kényane. La médaillée d’or des Jeux olympiques de la jeunesse 2018 a chuté dans le dernier tour après un écart d’une concurrente. Jebitok sera tout de même présente en demies mercredi, comme les Éthiopiennes Freweyni Gebreezibeher et Lemlem Hailu, ainsi que l’Ougandaise Winnie Nanyondo.

Anjelina Nadai Lohalit (Soudan du Sud/Équipe olympique des réfugiés) ne s’est pas qualifiée. Souhra Ali Mohamed (Djibouti) n’a pas terminé la course, comme la Marocaine Rababe Arafi, visiblement victime d’une défaillance à environ 200 mètres de l’arrivée.

400m haies féminin

La Sud-Africaine Wenda Nel n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Son temps : 56''35, à plus de deux secondes des dernières qualifiées.

Lancer du marteau

Pas de finale pour l’Égyptien Mostafa El Gamel. Avec un jet à 72,76m, il se classe 11e (sur 16) du groupe B des qualifications. Il fallait lancer au moins à 78,36m pour s’inviter parmi les cinq qualifiés.

LUTTE (SUITE)

Si Blessing Oborududu est en finale, pour les autres lutteurs et lutteuses d'Afrique, ce fut nettement moins brillant : l'Algérien Abdelkarim Fergat a été battu en repêchage (repêchage moins de 60 kilos), le Marocain Zied Aït Ouagram a été dominé dès son entrée en lice (huitième de finale moins de 77 kilos) comme le Tunisien Lamjed Maafi, la Tunisienne Zained Sghaier a perdu ses combats en huitièmes de finale puis en repêchage (moins de 76 kilos), et les résultats ont été aussi mauvais chez les moins de 97 kilos pour le Tunisien Haikel Achouri et pour l'Algérien Adem Boudjemline en huitièmes de finale.

NATATION ARTISTIQUE

Pour l’Afrique du Sud, Clarissa Johnston et Laura Strugnell ont participé aux éliminatoires de la natation artistique en programme libre et ont terminé à la dernière place (22e). Les Égyptiennes Leïla Ali et Hanna Hiekal ont été classées à la 20e place.

VOLLEY BALL

Les Brésiliennes se sont imposées 3 sets à 0 face aux Nigérianes lors du 1er tour du tournoi.

