Jeux olympiques: Renaud Lavillenie quitte Tokyo sans médaille à la perche

Renaud Lavillenie a fini 8e d’un concours du saut à la perche des Jeux olympiques de Tokyo 2021 remporté par le Suédois Armand Duplantis (6,02 m), devant l'Américain Christopher Nilsen (5,97 m) et le Brésilien Thiago Braz (5,92 m), ce mardi 3 août. Blessé aux chevilles, le Français était trop diminué pour monter une troisième fois de suite sur le podium des JO, après l’or de Londres en 2012 et l’argent de Rio en 2016.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Dans la carrière de Renaud Lavillenie, il y a bien sûr un avant et un après les Jeux olympiques de Rio. Celui qui a écrasé le saut à la perche de son talent de 2012 à 2016 ne s’est jamais totalement remis de sa médaille d’argent il y a cinq ans, des sifflets du public brésilien qui voulait le déstabiliser au profit de Thiago Braz Da Silva, et surtout du torrent de critiques qui s’est abattu sur lui lorsqu’il a dénoncé très maladroitement l’attitude des fans cariocas.

Mais ce 3 août 2021, dans le Stade olympique de Tokyo (privé de Covid à cause du public), le Français pouvait rêver à un troisième podium de suite aux JO, lui qui a été champion à Londres en 2012.

C’était toutefois sans compter sur une mauvaise réception à l’échauffement de Renaud Lavillenie. Retombé sur le sol, l’ex-recordman du monde s’est fait mal à la cheville droite. Déjà blessé à la cheville gauche le 11 juillet, l’ex-superstar de la discipline était trop diminué pour bien sauter.

Armand Duplantis beaucoup trop fort

Grimaçant et la cheville bandée, Renaud Lavillenie a tout tenté mais il était incapable, dans de telles circonstances, de concurrencer Thiago Braz (3e), l'Américain Christopher Nilsen (2e) et surtout la nouvelle perle du saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis, sacré avec une marque à 6 mètres 01. Malgré une première tentative réussie à 5 mètres 70, le Tricolore n’est pas allé plus haut par la suite, échouant à 5m87 puis 5m92.

Le Clermontois a joué son va-tout mais quitte Tokyo sur cette triste note. À 34 ans, le plus beau de sa carrière est sans doute déjà derrière lui.

