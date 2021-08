Tokyo 2021: de retour à la poutre, l'Américaine Simone Biles s'adjuge le bronze

La gymnaste américaine Simone Biles, médaillée de bronze à la poutre aux Jeux de Tokyo, le 3 août 2021. REUTERS - LINDSEY WASSON

Après s'être retirée du concours général par équipes, et après avoir renoncé à se présenter aux finales du concours général individuel, du saut, des barres asymétriques et du sol en raison d'une perte de confiance et de repères dans l'espace, Simone Biles est passée à la poutre ce mardi 3 août. Et la gymnaste a obtenu la note de 14,000 points. Elle s'est classée troisième derrière les Chinoises Chenchen Guan (14,633) et Xijing Tang (14,233). L'Américaine est ainsi médaillée de bronze. C'est sa septième médaille olympique : quatre en or et une en bronze en 2016 à Rio de Janeiro, une en argent et donc une en bronze à Tokyo.