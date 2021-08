Tokyo 2021: la Namibienne Christine Mboma, sensation du jour sur la piste d'athlétisme

En athlétisme, la Namibienne Christine Mboma a fait sensation en remportant l'argent sur le 200 mètres alors que l'on attendait un duel Elaine Thompson-Herah - Shelly-Ann Fraser-Pryce. En saut en longueur, la Nigériane Ese Brume a longtemps fait la course en tête de la finale avant de décrocher la deuxième place du podium. En Handball, les Égyptiens se sont qualifiés pour la demi-finale de handball face à la France. Retrouvez tous les résultats des athlètes africains en lice à Tokyo ce mardi 3 août.

ATHLÉTISME (PREMIERE PARTIE)

200m féminin

La Namibienne Christine Mboma a remporté la médaille d’argent sur le 200 mètres où la Jamaïcaine Thompson-Herah est devenue une nouvelle fois championne olympique à Tokyo après son titre sur le 100 mètres. L’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou termine à la 5e place alors que l’autre Namibienne, Beatrice Masilingi, coupe la ligne juste derrière. Christine Mboma, qui ne court le 200 m que depuis deux mois, a réalisé une fin de course ahurissante pour coiffer l'Américaine Gabrielle Thomas (3e) et Fraser-Pryce (4e). Athlète hyperandrogène de 18 ans, Mboma a explosé cette saison pour devenir la 7e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m. Mais elle a dû se rabattre sur le demi-tour de piste interdite de s'aligner sur sa distance de prédilection, en raison du règlement sur l'hyperandrogénie. Mboma a couru son premier 200 m de haut niveau le 29 mai en 22 sec 73 avant de se consacrer pleinement à la distance. En cinq courses, finale olympique incluse, elle a gagné près d'une seconde pour décrocher l'argent en 21 sec 81.

Saut en longueur féminin

La Nigériane Ese Brume a longtemps fait la course en tête de la finale avec un premier saut à 6,97m. La médaillée de bronze des Mondiaux 2019 a cru succéder à Chioma Ajunwa, dernière Nigériane championne olympique de la discipline en 1996.

Mais l’Américaine Brittney Reese, titrée en 2012, l’a dépassée en égalant ce saut à 6,97m et en réalisant un deuxième meilleur saut à 6,95m (contre 6,90m pour Brume). Et à son ultime essai, l’Allemande Malaika Mihambo a bondi à 7m pour s’emparer de l’or. Ese Brume termine 3e de la finale, médaillée de bronze.

L'athlète nigériane Ese Brume lors de la finale du saut en longueur aux Jeux de Tokyo, le 3 août 2021. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Triple saut masculin

Grosse frayeur pour le Burkinabè Hugues Fabrice Zango. Le détenteur du record du monde en salle (18’’07) a failli sortir dès les qualifications. Avec un saut à 16,83m, celui qu’on annonce comme le favori pour la médaille d’or se qualifie pour la finale en prenant la 12e et dernière place qualificative. L’Algérien Yasser Mohamed Triki s’est aussi qualifié en se classant 5e (17,05m).

L'athlète burkinabè Hugues Fabrice Zango, spécialiste du triple saut, le 3 août 2021 à Tokyo. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

200m masculin

Grâce à un finish remarquable, le Libérien Joseph Fahnbulleh a établi un nouveau record national en demi-finale : 19''99. Il a fini dans le même temps que le Canadien Aaron Brown (1er) et que l'Américain Noah Lyles (3e). Fahnbulleh a été classé 2e au millième près et disputera donc la finale du 200m mercredi.

Demi-finalistes, Sibusiso Matsenjwa (Eswatini), Anaso Jobodwana (Afrique du Sud), Divine Oduduru (Nigeria), Shaun Maswanganyi (Afrique du Sud), Joseph Paul Amoah (Ghana) et Clarence Munyai (Afrique du Sud) ne se sont pas qualifiés pour la finale. Fodé Sissoko (Mali), Emmanuel Eseme (Cameroun), Sydney Siame (Zambie) et Emmanuel Matadi (Liberia) ne sont pas passés en séries.

Le Canadien Aaron Brown (à gauche), le Libérien Joseph Fahnbulleh (au centre) et l'Américain Noah Lyles (à droite) en demi-finale du 200m lors des Jeux de Tokyo, le 3 août 2021. AP - Charlie Riedel

5 000m masculin

Les Ougandais Jacob Kiplimo (13’’30’’40, 4e meilleur temps des séries), Oscar Chelimo et Joshua Cheptegei, le Kényan Nicholas Kipkorir Kimeli et l’Éthiopien Milkesa Mengesha se sont qualifiés pour la finale programmée vendredi.

Daniel Simiu Ebenyo (Kenya), Samwel Masai (Kenya), Getnet Wale (Éthiopie), Nibret Melak (Éthiopie), Abidine Abidine (Mauritanie), Soufiyan Bouqantar (Maroc), Lesiba Mashele (Afrique du Sud) et Jamal Abdelmaki Eisa Mohammed (Équipe olympique des réfugiés/Soudan du Sud) n’en seront pas.

Lancer de poids

Avec un jet à 21,23m, l’Égyptien Mostafa Amr Hassan s’est classé 3e de son groupe de qualifications. Il sera en finale jeudi. Le Nigérian Chukwuebuka Enekwechi s'est aussi qualifié avec un jet à 21,16m, ainsi que le Sud-Africain Kyle Blignaut avec 20,97m.

Le Sud-Africain Jason van Rooyen et l'Egyptien Mohamed Magdi Hamza ne sont passés.

L'athlète égyptien Mostafa Amr Hassan, spécialiste du lancer du poids, le 3 août 2021. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

LUTTE (PREMIÈRE PARTIE)

En lutte libre, la Nigériane Blessing Oborududu (moins de 68 kilos) a disputé son combat pour la médaille d’or face à l’Américaine Tamyra Stock Mensah, championne du monde en 2019. Elle s'est inclinée sur le score de 4-1. La lutteuse, nouvelle vice-championne olympique, offre tout de même à son pays sa première médaille d'argent dans cette discipline. Tous sports confondus, le Nigeria attendait une médaille d'argent depuis les trois glanées aux JO 2008 à Pékin, avec les footballeurs, le relai 4x100m féminin et l'athlète Blessing Okagbare (saut en longueur).

La Nigériane Blessing Oborududu (à gauche) face à l'Américaine Tamyra Stock Mensah (à droite), en finale des Jeux de Tokyo en lutte libre, le 3 août 2021. REUTERS - LEAH MILLIS

En lutte gréco-romaine, l’Égyptien Mohamed Ibrahim El Sayed (moins de 67 kilos) s’est hissé jusqu’en demi-finale. Il a battu le Sud-Coréen Hansu Ryu, puis l’Arménien Karen Aslanyan, avant de perdre face à l’Ukrainien Parviz Nasibov. Son compatriote Mohamed Metwally (moins de 87 kilos) a eu la même trajectoire : victoires face au Biélorusse Kiryl Maskevich, puis face au Cubain Daniel Gregorich Hechavarria, avant de s’incliner face au Hongrois Viktor Lorincz.

BOXE

En demi-finale des poids plume (moins de 57 kilos), le Ghanéen Samuel Takyi s’est incliné face à l’Américain Duke Ragan aux points (4-1). Le boxeur ramène ainsi le bronze à son pays qui n’avait plus remporté de médaille depuis les Jeux olympiques 1992 de Barcelone. En Espagne, les footballeurs s’étaient classés à la 3e place, synonyme de bronze.

En revanche, l’Algérienne Imane Khelif, en moins de 60 kilos (poids léger), s’est inclinée en quarts de finale face à l’Irlandaise Kellie Harrington (5-0).

Le boxeur ghanéen Samuel Takyi aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - UESLEI MARCELINO

HALTÉROPHILIE

Dans le groupe B des moins de 109 kilos, le Tunisien Aymen Bacha s’est classé largement en tête avec un total de 388 kilos (177 kilos à l’arraché, 211 kilos à l’épaulé-jeté), contre 371 kilos pour le deuxième, le Turkmène Ovez Ovezov. La médaille d’or est revenue à l'Ouzbek Akbar Djuraev.

NATATION ARTISTIQUE

Au lendemain du programme libre, les Égyptiennes Laïla Ali et Hanna Hiekal se sont classées 19e du programme technique avec 77,8625 points (156,7625 points au total). Les Sud-Africaines Clarissa Johnston et Laura Strugnell, elles, se sont classées 21e du programme technique avec 70,9099 points (143,0766 points au total). Ces deux tandems ne disputeront pas la finale.

ESCALADE

En qualifications, le Sud-Africain Christopher Cosser s’est classé 9e en vitesse (6’’48), 16e en bloc et 10e en combiné difficulté.

PLONGEON

Avec un score de 408,85 points, l’Égyptien Mohab Ishak s’est qualifié pour la finale du plongeon à 3 mètres. Dans cette finale, il s’est classé 11e sur 12 avec un score de 393,15 points. Le Chinois Siyi Xie (558,75 points) est champion olympique.

Le plongeur égyptien Mohab Ishak, le 3 août 2021. REUTERS - ANTONIO BRONIC

VOILE

En dériveur double 470 féminin, les Mozambicaines Denise Parruque et Maria Machava se sont classées 18e de la 9e course et 21e de la 10e et dernière course. La course aux médailles, mercredi, se fera sans elles. En dériveur double 470 masculin, les Angolais Matias Montinho et Paixao Afonso ont pris la 19e et dernière place de la 9e course et de la 10e course. Eux non plus ne disputeront pas la course aux médailles mercredi.

HANDBALL

Les handballeurs français, faciles vainqueurs de Bahreïn (42 à 28) en quarts de finale des Jeux de Tokyo, affronteront l'Égypte pour tenter d'atteindre une quatrième finale olympique consécutive, jeudi au Yoyogi Stadium. En quarts de finale,les Égyptiens, champions d'Afrique en titre, ont dominé l'Allemagne, médaillée de bronze à Rio il y a cinq ans, 31 à 26. L'Égypte est la première équipe africaine à se hisser en demi-finale d'un tournoi olympique de handball chez les messieurs, et la deuxième équipe non-européenne après la Corée du Sud en 1988 à Séoul.

SPORTS EQUESTRES

Plusieurs représentants africains ont pris part au saut d’obstacles individuel lors des qualifications. Seuls les 30 premiers se sont qualifiés pour les finales individuelles. Les Égyptiens Nayel Nassar et Mouda Zedaya ont passé avec succès cette épreuve. Les trois représentants du Maroc, Abdelkedir Ouaddar, Ali Al Ahrach et El Ghali Boukka sont passés à la trappe.

ATHLÉTISME (SUITE)

1 500m masculin

Le Kényan Timothy Cheruiyot, champion du monde en 2019, a signé le deuxième meilleur temps des séries (3’36’’01). Il sera là en demi-finales jeudi, comme ses compatriotes Abdel Kipsang et Charles Cheboi Simotwo. C’est aussi passé pour les Éthiopiens Teddese Lemi et Samuel Zeleke, ainsi que pour le Marocain Abdelatif Sadiki et le Djiboutien Ayanleh Souleiman.

Abraham Guem (Soudan du Sud), Samuel Tefera (Éthiopie), Anass Essayi (Maroc), Ali Idow Hassan (Somalie), Benjamin Enzema (Guinée-Equatoriale), Soufiane El Bakkali (Maroc), Paulo Amotun Lokoro (Équipe olympique des réfugiés/Kenya) et Ronald Musagala (Ouganda) restent à quai.

800m féminin

L’Éthiopienne Habitam Alemu était la seule représentante lors de la finale du 800 mètres pour le continent africain. Elle a terminé à la 6e place.

400m féminin

Aucune athlète du continent africain n’a passé les séries. La Botswanaise Amantle Montsho, championne du monde en 2011, n’a pas terminé la course. Patience Okon George (Nigeria), Leni Shida (Ouganda), Galefele Moroko (Botswana), Hellen Syombua Kalii (Kenya) et Christine Botlogetswe (Botswana) ne se sont pas glissées parmi les qualifiées pour les demi-finales.

110m haies

Louis François Mendy (Sénégal), Jérémie Lararaudeuse (Maurice), Fadane Hamadi (Comores) et Antonio Alkana (Afrique du Sud) n'ont pas passé les séries. Le Sud-Africain a couru 13''55, comme le dernier qualifié au temps, le Brésilien Gabriel Constantino. Mais ce dernier le devance au millième près : .544 contre .550 pour Alkana.

Lancet de javelot féminin

Pas de miracle pour Jo-Ane van Dyk. La Sud-Africaine ne s’est pas hissée en finale. Son meilleur jet, à 57,69m, ne lui a pas ouvert les portes. Elle aurait dû faire mieux que 60,94m pour passer, sachant que son record personnel, établi mi-juin, est de 61,19m.

LUTTE (SUITE)

Lutte gréco-romaine

L’Algérien Abdelmalek Merabet (moins de 67 kilos) a été battu par le Sud-Coréen Hansu Ryu en qualification. Dans la même catégorie, le Tunisien Souleymen Nasr a été battu par l’Irakien Aker Al Obaïdi (équipe olympique des réfugiés) en huitièmes de finale.

Le Tunisien Lamjed Maafi (moins de 77 kilos) s’est incliné face à l’Azeri Rafig Huseynov en repêchage. Chez les moins de 87 kilos, l’Algérien Bachir Sid Azara a battu le Chinois Fei Peng en huitièmes de finale avant de s’incliner contre l’Ukrainien Zhan Beleniul en quarts.

Lutte libre

En moins de 62 kilos, la Nigériane Aminat Oluwafunmilayo Adeniyi s’est inclinée face à l’Ukrainienne Iryna Koliadenko en huitièmes de finale, tout comme la Tunisienne Marwa Amri battue par la Suédoise Henna Johansson au même stade.

