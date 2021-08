Tokyo 2021: la Nigériane Ese Brume médaillée de bronze au saut en longueur

L'athlète nigériane Ese Brume lors de la finale du saut en longueur aux Jeux de Tokyo, le 3 août 2021. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

Texte par : RFI

La délégation nigériane obtient officiellement sa première médaille olympique à Tokyo, en attendant le résultat de la lutteuse Blessing Oborududu. En finale du saut en longueur, Ese Brume, 25 ans, a fait la course en tête longtemps (6,97m) avant de se faire par l'Allemande Malaika Mihambo, nouvelle championne olympique (7m à son dernier essai) et par la Britannique Brittney Resse (6,97m, mais un deuxième meilleur essai à 6,95m contre 6,90m pour Brume). Comme aux Mondiaux de Doha en 2019, elle revient avec une médaille de bronze. C'est le troisième podium du Nigeria au saut en longueur féminin après l'or de Chioma Ajunwa en 1996 et l'argent de Blessing Okagbare en 2008.