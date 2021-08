Pau Gasol et Federica Pellegrini entrent à la commission des athlètes du CIO

Texte par : RFI Suivre

Le basketteur espagnol Pau Gasol et la nageuse italienne Federica Pellegrini, qui viennent de vivre à Tokyo leurs cinquièmes et derniers JO, ont été élus mercredi 4 août à la Commission des athlètes du Comité international olympique. Ils seront accompagnés de la cycliste polonaise Maja Wloszczowska, vice-championne olympique de VTT aux JO 2008 de Pékin et à ceux de Rio en 2016, et du fleurettiste japonais Yuki Ota, médaillé d'argent à Pékin et aux JO 2012 de Londres.