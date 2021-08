Tokyo 2021: Chemutai offre le premier titre à l'Ouganda depuis 2012, le Kenya brille aussi

L'Ougandaise Peruth Chemutai et les Kényans Emmanuel Korir et Ferguson Rotich, aux Jeux olympiques de Tokyo, le 4 août. Montage RFI.

L’Ougandaise Peruth Chemutai a remporté la troisième médaille d'or de l'histoire de l'Ouganda, la première depuis 2012, avant le doublé kényan sur le 800 mètres masculin. En lutte, un Égyptien a décroché le bronze. Belle moisson pour l'Afrique ce mercredi 4 août aux Jeux olympiques de Tokyo.

ATHLÉTISME

200 mètres masculin

Le Libérien Joseph Fahnbulleh a participé à la finale du 200 mètres et s’est classé à la 5e place en battant le record national (19 sec.98). C'est le Canadien Andre De Grasse qui a remporté l'or.

800 mètres masculin

Le Kényan Emmanuel Korir est devenu champion olympique du 800 m en 1 min 45 sec 06 en devançant son compatriote Ferguson Rotich (1:45.23). Le Polonais Patryk Dobek a pris la troisième place en 1 min 45 sec 39. Aucun des trois athlètes n'était monté sur un podium olympique auparavant.

3000 mètres steeple féminin

L’Ougandaise Peruth Chemutai a remporté le troisième titre olympique de son pays, le premier depuis 2012. La jeune athlète a devancé l'Américaine Courtney Frerichs et la Kényane Hyvin Kiyeng.

À 22 ans, l’Ougandaise apporte à son pays une troisième médaille aux JO de Tokyo, après l’argent de Joshua Cheptegei et le bronze de Jacob Kiplimo sur le 10 000 mètres la semaine dernière.

La grande favorite, la Kényane Beatrice Chepkoech, détentrice du record du monde et championne du monde en titre, a explosé et terminé 7e. Les Ethiopiennes Mekides Abebe et Zerfe Wondemagegn se classent 4e et 8e.

L'Ougandaise Peruth Chemutai avec l'Américaine Courtney Frerichs et la Kényane Hyvin Kiyeng après sa victoire sur le 3000 mètres steeple des JO, le 4 août. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

LUTTE

L’Égyptien Mohamed Ibrahim Elsayed a remporté la médaille de bronze en lutte gréco-romaine chez les moins de 57 kilos. Il a battu aux points le Russe Arten Surkov après avoir perdu sa demi-finale et apporte à son pays une troisième médaille.

Son compatriote Mohamed Metwally s’est lui incliné lors du combat pour la médaille de bronze des moins de 87 kilos, contre l’Allemand Denis Maksymilian Kudla.

Le lutteur égyptien Mohamed Ibrahim Elsayed médaillé de bronze aux JO de Tokyo, le 4 août. REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

SKATEBOARD

À l’épreuve du Park, la Sud-Africaine Melissa Williams n’a pu prendre part à la finale avec une note de 8,30 en qualifications. Les huit finalistes ont toutes dépassé 40.

C’est la Japonaise Yosozumi qui a été sacrée championne olympique avec une note de 60,09.

La Sud-Africaine Melissa Williams à l'épreuve du Park en skateboard, aux Jeux olympiques de Tokyo le 4 août. REUTERS - MIKE BLAKE

NAGE EN EAU LIBRE-10 KILOMÈTRES

La Sud-Africaine Michelle Weber termine 21e à plus de sept minutes de la Brésilienne Ana Marcela Cunha, médaillée d’or. L’Algérienne Souad Nefissa Cherouati se classe 25e et dernière.

SPORTS ÉQUESTRES

Les deux égyptiens engagés dans la finale de l’épreuve des sauts d’obstacles terminent loin du Top 10. Mouda Zayada avec Galanthos SHK et Nayel Nassar avec Igor van de Wittemoere finissent 19 et 24e sur 30 concurrents.

ATHLÉTISME (SUITE)

1500 mètres féminin

La Kényane championne olympique en titre Faith Kipyegon et l’Éthiopienne Freweyni Gebreezibeher ont réalisé les meilleures chrono des demi-finales et tenteront d’empêcher la Néerlandaise Sifan Hassan de réaliser le triplé 1500, 5000, 10 000 mètres vendredi.

Elles seront accompagnées de l’Ougandaise Winnie Nanyondo, en finale.

Cela ne passe pas en revanche pour l’Ethiopienne Lemlem Hailu et la Kényane Edinah Jebitok.

La Kényane Faith Kipyegon a réalisé le meilleur temps des demi-finales du 1500 mètres, ce 4 août aux Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - LUCY NICHOLSON

Lancer de javelot masculin

Aucun athlète africain ne s’est qualifié pour la finale. L’Égyptien Ihab Abdelrahman (81,92m), le Sud-Africain Rocco van Rooyen (77,41m) et le Kényan Julius Yego (77,34m) ne sont pas parvenus à prendre l’une des trois premières places directement qualificatives. Il fallait dépasser les 82 mètres pour être repêché.

LUTTE (SUITE)

Gréco-romaine

Après avoir perdu en quarts de finale dans la catégorie des moins de 87 kilos hier, l’Algérien Bachir Sid Azara s’est incliné en match de repêchage contre le Serbe Datunashvili, ce mercredi.

Libre

Son compatriote Fateh Benferdjallah et le Nigérian Ekerekeme Agiomor ont eux, été éliminés dès le premier tour dans la catégorie des moins de 86 kilos.

Pas plus de réussite pour le Bissau-guinéen Diamantino Iuna Fafe et un autre algérien Abdelhak Kherbache, chez les moins de 57 kilos.

La Guinéenne Fatoumata Yarie Camara, la Tunisienne Siwar Bouseta et la Nigériane Odunayo Folasade Adekuoroye n’ont elles aussi pas réussi à passer le cap des huitièmes de finale dans la même catégorie de poids.

La lutteuse guinéenne Fatoumata Yarie Camara face à la Japonaise Risako Kawai aux Jeux olympiques de Tokyo, le 4 août. REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

CANOË-KAYAK COURSE EN LIGNE

Aucun africain n’est parvenu à obtenir son ticket pour les demi-finales de sa catégorie ce mercredi : l’Égyptien Momen Mahran en Kayak monoplace 200 mètres, sa compatriote Samaa Ahmed et l’Algérienne Amira Kheris sur 500 mètres, et la Nigériane Ayomide Emmanuel Bello en Canoë monoplace 200 mètres.

ESCALADE

La Sud-Africaine Erin Sterkenburg n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Elle a toujours terminé parmi les trois dernières des trois épreuves (bloc, difficulté, vitesse). Elle est d'ailleurs tombée lors de la vitesse.

CYCLISME SUR PISTE

Dans l’épreuve du keirin, la Sud-Africaine Charlene du Preez a été éliminée et n’a pas pu accéder aux quarts de finale.

