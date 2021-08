Tokyo 2021-Handball: l’Égypte en quête d'exploit contre la France en demi-finales

La surprenante équipe d'Egypte victorieuse de l'Allemagne, le 3 août 2021 à Tokyo, jouera sa demi-finale contre la France Fabrice COFFRINI AFP

Le dernier carré du tournoi masculin de handball proposera jeudi 5 août une grosse affiche entre le Danemark, tenant du titre et l'Espagne, et un choc déséquilibré entre la France, championne olympique en 2008 et 2012, et l'Égypte, novice à ce stade de la compétition. Les Pharaons tenteront de créer la surprise.