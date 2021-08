Tokyo 2021 - Karaté: le Français Steven Da Costa pour l’histoire

Le karaté fait partie des cinq nouveaux sports au programme des JO de Tokyo. Une entrée qui sera éphémère, car la discipline ne sera pas au programme de Paris 2024. Le Français Steven Da Costa vise l’or pour l’histoire.

L'équipe de France ne comptera que trois athlètes en karaté à Tokyo. En dehors d'Alexandra Feracci, médaillée de bronze en kata individuel aux championnats d'Europe en 2019 et de Leïla Heurtault (- 61 kg), 5e mondiale, qui a bénéficié d’une wild-card, Steven Da Costa est le grand espoir pour les Bleus. Il avait été champion d’Europe et champion du monde dans les catégories jeunes, avant de décrocher la consécration aux Mondiaux de 2018 en moins de 67 kg.

Une déception de ne pas rentrer avec l'or

« Ce serait une grande déception de ne pas rentrer avec l'or », dit-il, lui qui sait que ce sera probablement l’unique présence du karaté aux Jeux. La longue quête olympique du karaté, entamée en 2000, va enfin se concrétiser à partir de jeudi 5 août et la discipline ne pouvait rêver plus bel écrin, avec le Nippon Budokan, temple mythique des arts martiaux.

« C'est amer. On a très peu de place, il y a le virus, ce sont les premiers/derniers. Il y a beaucoup de déception. Quelque chose qui est justifié, on peut être triste mais pas déçu. Quand ce n'est pas justifié, on est déçu », glisse Steven Da Costa à propos de l'absence de sa discipline en 2024.

« On va retourner dans l'ombre. Avant, c'était comme ça et on n'avait connu que ça. Là, c'est comme si on nous donnait une sucette et qu'on nous la retire. Le contrecoup, ce sera compliqué », ajoute le Français. « On est dix par catégorie et vu le parcours du combattant que ça a été pour se qualifier pour les Jeux, honnêtement, ceux qui seront là méritent leur place ».

Dans le civil, Steven Da Costa est agent d’accueil sur la ligne C du RER à Paris. On peut le croiser à la station Avenue Foch. C'est son père qui l'entraîne. Car chez les Da Costa, le karaté est une affaire de famille avec trois frères qui partagent une même passion. Les deux autres n’ont pas réussi à se qualifier et ne seront malheureusement pas là pour soutenir le champion du monde, puisque la compétition se déroule à huis clos.

Depuis son titre mondial, Steven Da Costa doit désormais assumer la pression de favori et de numéro un de la discipline. « Le poids qu’il y a sur mes épaules j’en fais abstraction, parce qu’au départ, c’est quand même mon rêve et mes objectifs. Je le fais pour moi et personne d’autre », avait-il déclaré à RFI il y a quelques semaines.

