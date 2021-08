Tokyo 2021: l’escalade, le sport qui grimpe grâce aux Jeux

L’escalade sportive figure au programme des Jeux olympiques pour la première fois, du 3 au 6 août, à Tokyo 2021. Cette discipline impressionnante, qui sera également au menu de Paris 2024, compte profiter des JO pour gagner en popularité et en adhérents, y compris en Afrique.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

La baie de Tokyo pour cadre. Un soleil de plomb puis la nuit moite d'un été tokyoïte pour climat. Des pentes vertigineuses et/ou aux angles improbables, gravies par des athlètes acrobates. Une curiosité et un enthousiasme rafraichissants de la part des rares personnes autorisées à assister aux Jeux olympiques. Du 3 au 6 août 2021, l’escalade sportive, discipline encore relativement méconnue du grand public, s’affiche en mondovision, grâce aux JO.

Un coup de projecteur bienvenu pour la Française Julia Chanourdie, en lice ce 6 août, au Parc de sports urbains d'Aomi. « Ça interpelle, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, estime-t-elle. Il y a un côté très impressionnant aussi. Je pense que c'est une discipline qui plaît. Je suis forcément ravie que ce soit là, parce que pour moi c'est une discipline qui a vraiment sa place aux Jeux. Je suis hyper contente de voir l'engouement qu'il y a autour. C'est cool parce que ça veut dire que ça va durer encore quelques années ».

S’inscrire dans la durée aux Jeux olympiques

Après un galop d’essai aux Jeux olympiques de la Jeunesse 2018 [1], l’escalade a donc fait son entrée au programme des grands JO, ce mardi. Et elle y sera encore à Paris 2024 et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

« Maintenant que nous avons obtenu notre place pour deux éditions des Jeux olympiques, il est temps de commencer également à travailler pour garantir que l'escalade sportive soit incluse aux Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 et au-delà », a déclaré le patron de la Fédération internationale (IFSC), Marco Solaris.

L’IFSC compte aujourd’hui 75 fédérations affiliées de plein droit, une vingtaine associée à l’échelon continental ou observatrice.

Une discipline encore en développement en Afrique

En Afrique, la discipline, telles qu’elle est pratiquée à Tokyo, en est à ses prémices. Une confédération africaine (IFSC African Council) a officiellement été créée en février 2021, avec quatre membres de pleins droits : l’Afrique du Sud, Maurice, le Rwanda et l’Ouganda. Au total, ce sont huit pays africains, dont l’Algérie, le Cameroun et le Sénégal qui évoluent dans la sphère de l’IFSC.

« L'escalade sportive en extérieur est très pratiquée à travers l'Afrique, assure le Sud-Africain George Stainton, président de l’IFSC African Council. L'escalade sportive en tant que compétition en salle est pratiquée, elle, principalement en Afrique du Sud et un peu au Kenya et au Malawi ». Le Sud-Africain se montre toutefois confiant pour la suite : « Avec les jeux olympiques, il y a une énorme différence en termes d’intérêt. »

Aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, les Sud-Africains Christopher Cosser et Erin Sterkenburg représentent le continent. L’IFSC African Council souhaite organiser un Championnat d’Afrique tous les ans, au Cap ou à Johannesbourg. Afin que la discipline continue de progresser et que d’autres nationalités soient représentées à Paris 2024, et plus si affinités.

Le Sud-Africain Christopher Cosser en action, le 3 août. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

[1] Les JOJ sont réservés aux athlètes âgés de 15 à 18 ans et ont lieu tous les quatre ans, comme les JO.

