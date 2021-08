Tokyo 2021: Yohann Diniz, une dernière marche avant de dire adieu

Après son abandon à Pékin en 2008, sa disqualification à Londres en 2012, Yohann Diniz avait refusé d'arrêter son 50 km marche à Rio en 2016, malgré des problèmes gastriques, en allant au bout de sa souffrance. Il n'avait pas cédé à la chaleur étouffante et avait mis de côté ses maux de ventre. À Tokyo, le Français marchera une dernière fois vers l’or olympique.

C'est un grand champion et seuls les JO lui ont résisté ! Cinq ans après le calvaire vécu au Brésil, Yohann Diniz livrera, vendredi 6 août, l'ultime combat de sa carrière sur le 50 km marche des JO de Tokyo avant sa disparition définitive du programme olympique, une course qui s'annonce épique dans la chaleur étouffante de Sapporo. Le 50 km marche devrait être remplacé par une épreuve mixte.

Sur l'île d'Hokkaido se jouera donc le dernier acte d'une épreuve si souvent marquée par des drames. Et c’est là que Diniz, 43 ans, mettra un terme à son parcours, le plus beau qu'ait connu un Français dans cette discipline si imprévisible et si exigeante.

Vingt ans à marcher sur le bitume

Pour son ultime apparition, Diniz, qui disputera ses quatrièmes Jeux, n'aurait pour rien au monde manqué ce rendez-vous, lui qui a tout gagné en plus de 20 ans passés sur le bitume, sauf le titre aux JO. « Je suis content et triste de participer à cette dernière course de l'histoire. Chaque athlète aura envie de la marquer de son empreinte », affirme le champion du monde 2017 et triple champion d'Europe (2006, 2010, 2014). Il se dit « détendu », « serein » et « sans pression », alors qu’il sait pertinemment qu’il aura, comme à chaque fois, des moments de souffrances et qu’il devra, comme toujours, aller au bout de lui-même. En 2018, il avait eu une fracture de fatigue à la hanche.

En 2016 à Rio, son chemin de croix avait beaucoup fait pour sa légende. Saisi par d'atroces douleurs intestinales alors qu'il était largement en tête, il s'était écroulé et relevé plusieurs fois avant de terminer huitième, exténué. Trois ans plus tard aux Mondiaux de Doha, il avait dû se retirer de la course au bout de 16 km, asphyxié par la fournaise qatarienne.

La peur de l'humidité

« J'ai fait le job durant une année. Après les Championnats du monde de Doha, je savais qu'il fallait que je travaille ces conditions et je l'ai fait avec sérieux », explique aujourd’hui le détenteur du record du monde (3 h 32 min 33 sec depuis 2014), rappelant avoir connu les mêmes conditions extrêmes aux Mondiaux d'Osaka en 2007 où il avait terminé à la deuxième place. « C'est surtout l'humidité qui est pesante. La chaleur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué », explique-t-il. Il a effectué des stages en chambre thermique pour s’acclimater.

Diniz n'a plus pris part à un 50 km marche depuis 2019, mais il assure « connaître par cœur » la distance. Il n'a ainsi pas effectué de séance test en vue de l'échéance. Pour sa dernière apparition aux JO, Diniz voudra encore aller au bout de son rêve olympique. Son ultime.

