Coup de tonnerre dans le monde du ballon rond: le Barça annonce le départ de Messi

S'il ne s'agit pas d'un ultime coup de pression, et cela n'y ressemble absolument pas, alors c'est une révolution pour la planète football. Le FC Barcelone a annoncé, jeudi 5 août 2021, que le meilleur joueur de son histoire, Lionel Messi, allait quitter le club catalan. L'Argentin est donc libre de terminer sa carrière où il l'entend.

Publicité Lire la suite

Le Barça l'affirme, la Pulga ne prolongera pas ! Les Blaugranas ont émis cette annonce fracassante ce jeudi par communiqué (voir ici) : « Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi (...), il ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels. »

Le club catalan pointe du doigt les règles de plafond salarial de la Liga, qui empêcheraient de valider le contrat d'un des deux meilleurs joueurs mondiaux de ces 20 dernières années. « Face à cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur comme du club ne puissent pas se concrétiser. »

Et le club formateur du mythique numéro 10 des Blaugranas, mais aussi de l'Albiceleste - la sélection argentine -, de remercier « de tout cœur le joueur pour son apport à l'institution ». Avant de souhaiter à sa légende « le meilleur pour sa vie personnelle et professionnelle ».

Âgé de 34 ans, le capitaine quitte donc le navire. Il y officiait depuis son enfance. En plus de 20 saisons professionnelles passées en Catalogne, il a notamment remporté quatre titres en Ligue des champions, dix championnats d’Espagne et six Ballons d'or. Il laisse également son nom au sommet de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe, dont il est par ailleurs l'élément le plus capé devant Xavi.

Lionel Messi a jusqu'ici passé l'intégralité de sa carrière dans son club formateur. Personne ne pouvait donc imaginer qu'une histoire aussi dense se termine ainsi. D'autant qu'avec son pays, la star argentine avait fini par remporter sa première Copa America cette année. La Coupe du monde est donc le seul trophée majeur manquant à son palmarès.

778 games

672 goals

305 assists

10x La Liga

7x Copa del Rey

7x Supercopa de España

4x UEFA Champions League

3x UEFA Super Cup

3x Club World Cup

6x Ballon d'Or

6x European Golden Shoe

6x La Liga Best Player



IT’S OVER 😭 pic.twitter.com/gmsvcw9xxl — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) August 5, 2021

Le FC Barcelone sort d'une saison 2020-2021 décevante, achevée avec, en seul réconfort, une victoire en Coupe du roi. Mais en dépit de graves difficultés financières, le club phare du football catalan, contraint par le fair-play financier espagnol, a tout fait pour conserver son génie et chasser ses envies d'ailleurs, récurrentes depuis quelque temps.

Lionel Messi semblait pourtant prêt à diviser son salaire par deux et à prolonger pour cinq saisons, selon la presse espagnole. Qu'à cela ne tienne, il devra se trouver un nouveau point de chute. Les candidats ne manqueront pas : ce n'est pas tous les jours qu'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond se retrouve libre de tout engagement sur le marché.

L'an passé, lors d'un précédent feuilleton qui s'était cette fois bien terminé par le Barça, la presse avait évoqué l'intérêt de Manchester City, une équipe dirigée par un homme qui a autrefois entraîné Leo Messi, à savoir Pep Guardiola. Reste à voir quelle sera l'attitude de la concurrence. On pense bien sûr, notamment, au Paris Saint-Germain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne