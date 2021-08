Les Jeux olympiques, parfois une affaire de famille

L'olympisme est parfois une affaire familiale. À Tokyo, les deux jeunes judokas japonais, Uta et Hifumi Abe, ont réalisé leur rêve, rapporter ensemble à la maison leur premier titre olympique. D’autres frères et sœurs ont partagé leurs émotions à l’image des jumelles Tremble en natation artistique.

Avec les Jeux à huis clos et l’impossibilité pour les étrangers de faire le voyage au Japon, la plupart des athlètes ont regretté de ne pas performer devant leur famille. Mais certains ont eu la chance de se retrouver avec un parent à leurs côtés.

On se souvient des deux frères syriens, Mohamad et Alaa Maso, qui se sont pris dans les bras lors de la cérémonie d’ouverture. L’image a ému les réseaux sociaux. L’un fait partie de la délégation de la Syrie, l’autre de l’équipe olympique des réfugiés.

Promesse tenue pour les judokas japonais Uta et Hifumi Abe

Il y a eu aussi les deux jeunes judokas japonais, Uta et Hifumi Abe, 23 et 21 ans, qui ont réalisé leur rêve au Nippon Budokan : rapporter ensemble à la maison leur premier titre olympique en judo. « En 2021, nous gagnerons deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en tant que frère et sœur », promettait sur les réseaux sociaux Hifumi Abe lors du passage au Nouvel An. Promesse tenue. Il est devenu champion olympique quelques minutes après sa sœur Uta. Pour la première fois, deux frère et sœur remportent l’or olympique le même jour, dans la même discipline et dans deux tableaux différents. Une performance qu’ils avaient déjà réalisée lors des Mondiaux de 2018.

Pour la France, les jumelles de 22 ans Charlotte et Laura Tremble, les seules représentantes de la France en natation artistique, ont terminé huitièmes en finale du duo libre pour leurs premiers JO. Les deux sœurs ont appris à nager ensemble « toutes petites », et ne se voyaient pas « vivre cette expérience l'une sans l'autre. Tous nos déplacements se sont toujours faits à deux, cela fait des années qu'on se retrouve dans la même chambre pour des compétitions à l'étranger, donc on est habituées. » Leur complicité ne s'arrête pas au bassin puisque les deux jeunes nageuses veulent devenir ingénieures en aéronautique.

Le deux-sans-barreur des jumeaux Guillaume et Thibaud Turlan n’a pas obtenu de médaille. « L'absence de public va nous procurer une sensation de vide, mais le fait d’y être avec quelqu’un de proche nous permet de relativiser », estimait Thibaud Turlan avant le début des Jeux.

Tillie père et fils

Laurent Tillie, l'entraîneur de l'équipe de France de volley est heureux de partager cet événement avec son fils Kevin, cadre des Bleus. « La famille avait prévu de venir à Tokyo. Mais tout a été annulé au dernier moment malheureusement », expliquait Laurent Tillie.

En saut à la perche, le perchiste Renaud Lavillenie était largement applaudi par son jeune frère Valentin dans les tribunes, lui qui n’avait pas pu se qualifier pour la finale. En escalade, pour la première fois aux JO, on n’a pu voir évoluer Mickaël et Bassa Mawem. Les deux se sont qualifiés pour la finale mais Bassa, gravement blessé au biceps gauche, a dû déclarer forfait.

Les histoires de famille aux Jeux ne sont pas exceptionnelles. On peut se remémorer les sœurs Venus et Serena Williams en tennis ou encore les célèbres frères Klitschko en boxe.

