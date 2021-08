Tokyo 2021/Cyclisme sur piste: Shanne Braspennincx, une athlète miraculée

Six ans après avoir été victime d'une crise cardiaque, la Néerlandaise Shanne Braspennincx est devenue jeudi 5 août championne olympique de cyclisme sur piste en keirin. « J'ai pensé que ma carrière était terminée », témoigne la nouvelle championne olympique, en évoquant l'accident cardiaque qui l'a frappée en 2015, lors d'un stage aux Etats-Unis. « Il m'a fallu attendre longtemps, six ou sept mois, pour savoir si je pourrais recourir au plus haut niveau. Et même là, ça a été dur de revenir à mon ancien niveau », a-t-elle avoué.