Tokyo 2021: finale olympique inédite pour le volley français

L’équipe de France masculine de volley-ball s’est qualifiée pour la première finale olympique de son histoire, ce 5 août aux Jeux de Tokyo 2021. Les Français ont battu les Argentins en demi-finale 3 sets à 0. Ils affronteront la sélection russe, le 7 août, pour la médaille d’or.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Le volley-ball français est en mission depuis désormais neuf ans et la prise de fonction de Laurent Tillie à la tête de l’équipe nationale. Son objectif : que le volley soit aussi respecté que les autres grands sports collectifs en France, le football, le rugby, le basket-ball et le handball.

Ce 5 août 2021 à Tokyo, les volleyeurs tricolores ont fait un grand pas vers la reconnaissance à laquelle ils aspirent tant pour leur sport et pour eux-mêmes. Ils se sont en effet qualifiés pour une finale olympique inédite dans cette discipline : un match face à la Russie, prévu le 7 août à l’Ariake Arena, théâtre de ce qui est sans doute déjà le plus bel exploit de l’histoire des Bleus.

« C’est tellement beau, lâche le pointu Stephen Boyer. On a fait tellement de sacrifices. C’est pour ça que des larmes coulent à chaque match qu’on gagne. On repense à tout ce qu’on a fait ces dernières années, tous les sacrifices ».

Une revanche face aux Argentins

Face à l’Argentine, en demi-finale de ces JO 2021, la sélection française faisait pourtant face à un adversaire plus prestigieux, médaillé de bronze aux Jeux de 1988 et aux Mondiaux de 1982. Un pays davantage habitué aux joutes olympiques et qui avait ainsi terminé 5e en 2012 et 2016. Surtout, les Argentins avaient gagné 3-2 leur premier affrontement à Tokyo avec les Français, en phase de poules.

Cette fois, la France, emmenée notamment par un Trevor Clevenot inspiré en attaque, a pris les commandes dès le premier set 25-22 et ne les a plus lâchées (25-19 dans le deuxième set et 25-22 dans le troisième).

« Revenir, toujours y croire, ce sont les forces de ce groupe »

Au coup de sifflet final, Laurent Tillie, dont c'est la dernière campagne en tant que sélectionneur, masquait mal son émotion. « On ne réalise pas encore qu’on est en finale, je crois. C’est tellement chimérique. On court après une médaille olympique toute sa vie. Moi, pendant 20 ans, j’ai été joueur et pendant 20 ans on a rêve d’une médaille olympique avec mes compères de l’équipe de France, en 1988 et en 1992. On a rien eu, on s’est cassé les dents. A Rio, en 2016, on s’est également cassé les dents, raconte-t-il. Et là, on arrive à décrocher cette finale. Revenir, toujours y croire, ce sont les forces de ce groupe ».

Et lorsqu’on demande au technicien s’il avait la pression parce que les handballeurs et basketteurs français se sont qualifiés pour la finale des JO, il sourit : « On est content d’être avec eux. Et, maintenant, on va voir qui fera le mieux ! Mais pour nous, en être là, est déjà un énorme exploit. »

