Tokyo 2021: l'Espagnol Alberto Gines Lopez premier champion olympique d'escalade

L'Espagnol Alberto Gines Lopez champion olympique d'escalade, le 5 août aux JO de Tokyo. REUTERS - YARA NARDI

L'Espagnol Alberto Gines Lopez est devenu le premier champion olympique d'escalade de l'histoire, ce jeudi 5 août aux JO de Tokyo. Déjouant les pronostics, le grimpeur de 18 ans s'est imposé devant l'Américain Nathaniel Coleman et l'Autrichien Jakob Schubert. Le Français Mickaël Mawem a pris la 5e place après s'être écroulé lors de la troisième et dernière épreuve de difficulté alors qu'il était en tête à l'issue de la vitesse et du bloc.