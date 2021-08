Tokyo 2021: Zango premier médaillé du Burkina Faso, le Ghana en finale du 4X100m

Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango a illuminé cette journée olympique en décrochant la médaille de bronze du triple saut, la première de l'histoire de son pays. Plus tard, les sprinteurs ghanéens ont créé la surprise en validant leur billet pour la finale du 4X100 mètres. Retrouvez tous les résultats des sportifs africains engagés aux JO de Tokyo ce jeudi 5 août.

ATHLÉTISME

Triple saut masculin

Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango a offert la première médaille olympique de l'histoire son pays en glanant le bronze derrière le Portugais Pedro Pichardo (17m98) et le Chinois Yaming Zhu (17m57). Il n’a pu faire mieux qu’un bond à 17 mètres 47 à sa troisième tentative.

Un saut loin de son record d’Afrique en extérieur (17 mètres 82) mais qui ne l'empêche pas de ressentir « une grande fierté d’être le premier à avoir ramené une médaille pour le Burkina Faso ».

Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango en finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

400 mètres masculin

Le Botswanais Isaac Makwala voulait devenir le deuxième médaillé de l’histoire de son pays, en profitant de l’absence du Sud-Africain Wayde van Niekerk. Mais le triple champion d’Afrique n’a pu faire mieux que 7e de la finale remportée par le Bahaméen Steven Gardener.

4X100 mètres masculin

La Ghana s’est qualifié pour la finale pour la première fois depuis les Jeux de 1996.

Les sprinteurs ghanéens ont validé leur ticket après avoir pris la 5e place de leur série devant les États-Unis. Benjamin Azamati-Kwaku et ses partenaires ont été repêchés au temps et seront les seuls représentants africains puisque l’Afrique du Sud d’Akani Simbine n’a pas terminé la course.

La Ghana tentera d’imiter le Nigeria, dernier relais africain qualifié pour une finale, en 2004, avec une médaille de bronze à la clé.

Le sprinteur canadien Andre De Grasse et le Ghanéen Joseph Amoah aux Jeux olympiques de Tokyo, le 5 août. REUTERS - PHIL NOBLE

Lancer du poids masculin

Pour la première fois aux Jeux, trois athlètes africains ont pris part à la finale du lancer du poids. Mais aucun n’a pu faire mieux ou égaler le Congolais Franck Elemba, 4e à Rio en 2016.

Le Sud-Africain Kyle Blignaut (21 m), l’Égyptien Mostafa Amr Hassan (20,73 m) et le Nigérian Chukwuebuka Enekwechi (19,74 m) ont pris la 6e, 8e et 12e place sur 12 concurrents. Le titre revient à l’Américain Ryan Crouser, nouveau détenteur du record olympique (23,30 m).

HANDBALL

Première équipe africaine à disputer une demi-finale olympique, l’Égypte s’est inclinée contre la France (27-23) et se battra pour décrocher la médaille de bronze contre les Espagnols champions d’Europe en titre, samedi 7 août.

Le handballeur égyptien Yahia Omar entouré de plusieurs joueurs français, le 5 août aux Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

LUTTE

Journée à oublier pour les lutteurs africains. Seul l’Égyptien Amr Reda Ramadan Hussen a remporté un combat avant de s’incliner en quarts de finale chez les moins de 74 kilos.

Le Bissau-guinéen Augusto Midana dans la même catégorie, l’Égyptien Diaaeldin Kamal Gouda Abdelmottaleb et l’Algérien Djahid Berrahal chez les moins de 125 kilos, et la Camerounaise Joseph Emilienne Essombe Tiako dans la catégorie des moins de 53 kilos n’ont pas passés le premier tour.

La Guinéenne Fatoumata Yarie Camara a elle perdu son match de repêchage chez les moins de 57 kilos.

KARATÉ

Le début du karaté n’a pas réussi non plus aux deux représentants africains ce jeudi : les Égyptiens Radwa Sayed et Ali Elsawy n’ont remporté qu’un combat sur quatre dans leur groupe éliminatoire.

La première dans la catégorie des moins de 55 kilos et le second chez les moins de 67 kilos. Il fallait au moins en remporter deux pour se qualifier pour les demi-finales.

L’Égyptienne Radwa Sayed (à gauche) contre la Kazakh Moldir Zhangbyrbay, le 5 août aux Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - ANNEGRET HILSE

ATHLÉTISME (SUITE)

4X100 mètres féminin

Les Nigérianes, seules représentantes africaines, n’ont pas passé le cap des demi-finales. Emmené par Blessing Okagbare, septuple championne d’Afrique, le relais nigérian a pris la 6e place et ne verra pas la finale.

Heptathlon féminin

La Béninoise Odile Ahouanwanou termine 15e sur 24 après une deuxième journée très délicate où elle a notamment pris la dernière place de sa série du 800 mètres.

Pourtant, la triple championne d’Afrique pouvait encore rêver d’une médaille à l’issue du premier jour marqué par sa première place au lancer du poids.

La Burkinabè Marthe Koala n’a elle pas fini cet heptathlon olympique.

La Béninoise Odile Ahouanwanou lors de l'épreuve du saut en longueur de l'heptathlon des Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

20 kilomètres marche masculin

Le Sud-Africain Wayne Snyman termine 20e à 3 minutes 28 secondes du champion olympique italien Massimo Stano (1h 21 min 5 sec).

NAGE EN EAU LIBRE - 10 KILOMÈTRES

Le Sud-Africain Michael McGlynn se classe 8e à près de 3 minutes du vainqueur allemand Florian Wellbrock (1h 48 min 33 sec). Le Namibien Phillip Seidler et le Tunisien de 37 ans Oussama Mellouli, double médaillé d’or olympique, terminent 16e et 20e.

Le nageur tunisien Oussama Mellouli aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - ANTONIO BRONIC

SKATEBOARD

Comme sa compatriote la veille, le Sud-Africain Dallas Oberholzer finit dernier des éliminatoires de l’épreuve du Park avec une note 24,08. Le 8e et dernier qualifié a obtenu 73 points.

CYCLISME SUR PISTE

Le Sud-Africain David Marre a pris part à l’omnium et s’est classé dernier à la 19e place. Le Britannique Benjamin Thomas est devenu champion olympique de l’omnium, devant le Néo-Zélandais Campbell Stewart et l'Italien Elia Viviani.

