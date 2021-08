Tokyo 2021-Athlétisme: l'Ougandais Joshua Cheptegei sacré champion olympique du 5000m

Déjà vice-champion olympique sur 10 000m, l'Ougandais Joshua Cheptegei s'est emparé du plus beau métal sur 5 000m vendredi à Tokyo. Il s'est imposé en finale devant le Canadien Mohammed Ahmed et l'Américain Paul Chelimo. C'est la deuxième médaille d'or ougandaise dans ces Jeux.

L'Ouganda figure enfin au palmarès du 5 000m olympique masculin. Joshua Cheptegei était attendu comme l'un des favoris de la finale de ce vendredi 6 août. Il n'a pas failli et a offert à son pays sa première médaille d'or sur la distance. Après deux éditions des Jeux olympiques (2012 et 2016) où le Britannique Mohamed Farah a fait main basse sur la discipline, un fondeur africain triomphe à nouveau.

Vainqueur sans conteste

Détenteur du record du monde en 12'35''36 depuis l'été 2020, Joshua Cheptegei a livré une course parfaite, dans les coureurs de tête du début à la fin. Alors que certains concurrents lâchaient prise ou donnaient tout sans pouvoir suivre le rythme rapide des leaders, l'Ougandais ne faiblissait pas.

En finale du 10 000m, il avait été devancé d'un cheveu par l'Ethiopien Selemon Barega et avait dû se contenter de la médaille d'argent. Cette fois, Joshua Cheptegei n'a pas laissé ses rivaux le priver de la médaille d'or. Il a coupé la ligne d'arrivée en 12'58''15, devant le Canadien Mohammed Ahmed et l'Américain Paul Chelimo. Ce dernier s'est jeté in extremis pour devancer le Kényan Nicholas Kipkorir Kimeli et prendre la médaille de bronze pour 12 centièmes.

L'Ougandais tient donc son deuxième champion olympique dans ces Jeux. Après Peruth Chemutai sur 3 000m steeple, Joshua Cheptegei est en or à son tour.

