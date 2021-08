Tokyo 2021-Athlétisme: la déconfiture des tricolores au Japon

Deux années après des Mondiaux ratés à Doha au Qatar (2 podiums, aucun titre), l’athlétisme français n’a pas brillé au pays du Soleil levant. Seul Kevin Mayer a ramené une médaille d’argent sur le décathlon. Un bilan assez inquiétant à trois ans des Jeux de Paris.

Le président de la Fédération française d'athlétisme (FFA), André Giraud, a reconnu ce vendredi 6 août que les résultats des Bleus aux Jeux olympiques de Tokyo étaient « en deçà des espérances ». André Giraud annonce aujourd’hui une nouvelle réorganisation qui sera présentée dans un mois avec Florian Rousseau (directeur de la haute performance) toujours à sa tête. L’ancien champion olympique de cyclisme sur piste a du pain sur la planche.

« La faute des athlètes et pas de la Fédération »

À Tokyo, aucune relève n’a vraiment émergé dans l’athlétisme français. « Il y a eu, il y a un mois, des Championnats d'Europe espoirs où on a battu un record de médailles, il y a eu des Championnats d'Europe juniors et dans quinze jours, il y a les Championnats du monde juniors. Des athlètes émergent, j'ai une liste d'une vingtaine d'athlètes qui sont de vrais potentiels pour 2024 que l'on n'a pas tous mis dans le bain. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une relève qui se prépare », argumente André Giraud.

Alors que Kevin Mayer n’était pas encore entré en lice et que la France attendait toujours sa première médaille, le lanceur de marteau Quentin Bigot, 5e à Tokyo, estimait mercredi 4 août que si les Français étaient toujours sans podium, c’était d’abord « la faute des athlètes et pas de la Fédération ». « Sur les réseaux sociaux, on tape sur l'encadrement de la fédé, alors que je peux vous dire que la fédé fait absolument tout pour que l'on soit bon le jour J, avançait-il. Je fais partie de ceux qui pensent que les résultats dépendent à 95% des athlètes et les 5% de bonnes conditions, la fédé les donne à tous. Si les résultats sont moyens ou pas bons, ce n'est pas à cause de la fédé, c'est extrêmement faux. La fédé s'occupe très bien de nous. » « Il y a une très, très bonne ambiance en équipe de France entre les athlètes, et l'encadrement. Je l'avais déjà dit à Doha, alors que tout le monde disait que c'était la furie. Il y a une énergie positive », ajoutait-il.

Désillusions et contre-performances

Cinq années après le record de six médailles à Rio, le décompte japonais est un avertisseur pour ne pas se retrouver fanny à Paris en 2024, comme à Sydney en 2000 où l’équipe de France était rentrée sans la moindre breloque. À Tokyo, pour un Kevin Mayer, arbre cachant la forêt, le reste fut désillusions et contre-performances. À l’image de Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique 2016 du disque, qui a été éliminée avant la finale avec un lancer à 60,88m, insuffisant pour figurer parmi les douze qualifiées.

Depuis les Jeux de 2012 à Londres, la France n’est jamais revenue avec l’or. À l’époque, le plus beau des métaux olympiques avait été remporté par le perchiste Renaud Lavillenie. Il reste donc trois petites années aux athlètes français et à la FFA pour trouver les ressources nécessaires à une réussite afin d'éviter un échec à la maison, devant le public du Stade de France, ce qui ferait désordre.

