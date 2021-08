Football: Leo Messi au PSG, un espoir fou qui prend de l'ampleur

Les supporters du Paris Saint-Germain doivent passer de drôles de nuit depuis deux jours. Le risque de vivre une désillusion n'est pas encore écarté, mais tous les fantasmes de dream team sont à leur portée. Ce samedi 7 août 2021, le monde du football semble d'accord sur le fait que la venue de Lionel Messi dans le club de la capitale française relève du champ des possibles, voire même plus.

TNT Sports Brasil publie sur Instagram un post rêvant de Leo Messi à Paris ? Le compte officiel de Neymar Jr. « aime ». Mieux que cela, d'ailleurs : selon le journaliste sportif Julien Maynard, de TF1, le numéro 10 de la Seleçao et du PSG était « au courant il y a déjà plusieurs semaines des difficultés du Barça », et désormais, il insiste « auprès de son ami Messi pour qu’il le rejoigne ». Et notre confrère d'aller encore plus loin dans ses affirmations fracassantes : « S’il a bien refusé le numéro 10, comme révélé par plusieurs médias, Messi envisage de porter au PSG un numéro avec lequel il a joué au Barça et en équipe d’Argentine : le 19. »

Outre-Atlantique, Marcelo Bechler, de TNT Sport Brasil, enfonce le clou : « Bien qu'il n'ait pas encore la signature ou l'accord complet, le PSG est optimiste et se retrouve seul dans la dispute pour Messi. L'Argentin veut attendre une période de "deuil" par respect pour son histoire à Barcelone. » On se pince pour le croire.

Segundo apuração do nosso @marcelobechler, apesar de ainda não ter assinatura ou acerto completo, o PSG está otimista e se vê sozinho na disputa por Messi. O argentino deseja aguardar um período de "luto" em respeito a sua história no Barcelona. #Messi #PSG pic.twitter.com/rC0Qk5rdo7 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) August 7, 2021

Le plus optimiste est dans les propres rangs de la famille royale qatarienne, propriétaire du club parisien : un frère de l'émir a en effet posté sur Twitter une photo de La Pulga avec un maillot du PSG, accompagnée d'un message aussi laconique qu'explosif : « Les négociations sont officiellement conclues. Et annonce plus tard. » Il a ensuite publié un ancien cliché de la légende Sergio Ramos, recrue estivale de luxe pour Paris, en pleine accolade avec l'Argentin pendant l'un de leurs nombreux Clasico Real-Barça, dans le temps. Légende : « La capitale de la lumière ». « Ce qui ressemblait à un rêve inaccessible ces dernières années, lorsque la rumeur d'une arrivée de Leo Messi à Paris se répandait à travers l'Europe, n'a jamais paru aussi plausible depuis quelques heures, écrit L'Equipe. Le Paris Saint-Germain sait qu'une telle opportunité ne se représentera sans doute pas et que certaines doivent être saisies au bon moment, quoi qu'il en coûte ».

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

RMC Sport se veut encore plus précis : « Il n'y a pas encore d'accord mais Lionel Messi a informé le PSG de sa volonté de jouer au club la saison prochaine. Au club parisien, désormais, de trouver l'équilibre budgétaire pour réussir à faire le deal. Il est question d'un contrat de deux ans, plus une en option. » La règle est connue de tous les amoureux du ballon rond : Paris doit entrer dans les clous du fair-play financier. Mais si la venue du prodige argentin se confirme, force sera de constater que ce dispositif n'aura pas empêché le Qatar Sports Investments, et son président Nasser al-Khelaïfi, de progressivement construire une véritable dream team, n'ayant plus grand-chose à envier aux Galactiques des années Zidane ou au grand Barça. Au moment d'aller affronter Troyes pour sa rentrée en Ligue 1, c'est un joueur régulièrement décrit comme le meilleur de tous les temps, que le Paris du Qatar est à deux doigts de rafler, après une trêve estivale déjà fort habile.

Pour rappel, lors du mercato, le PSG a parachevé à peu de frais son édifice pharaonique, en enregistrant les venues gratuites du défenseur espagnol Sergio Ramos, mais aussi du gardien italien Gianluigi Donnarumma, fraîchement élu meilleur joueur de l'Euro remporté par son pays, ou encore de l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, le Hollandais Georginio Wijnaldum. Le club de la capitale française a par ailleurs recruté le latéral marocain Achraf Hakimi, déboursant 60 millions d'euros pour s'attacher ses services. De quoi entrevoir des Onze stratosphériques, avec Mbappé et consort, qui donneront à coup sûr des sueurs froides aux adversaires des Parisiens, quels qu'ils soient, dans la vraie vie comme sur console de jeu. Avec Messi en plus, vraiment ? Jusque dans la ville qui l'a vu grandir, Rosario, son arrivée à Paris semble une évidence pour certains. Ses compatriotes Icardi, Paredes et Di Maria, ne sont-ils pas déjà là ?

