Jeux olympiques: une France en or massif en volley à Tokyo 2021

L’équipe française masculine de volley-ball a remporté la première médaille d’or de son histoire aux Jeux olympiques, ce 7 août, en battant la sélection russe 3 sets à 2 en finale du tournoi de Tokyo 2021. Ce résultat récompense les efforts d’une génération de joueurs bien décidés à promouvoir leur sport en France.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Leur joie est indescriptible au coup de sifflet final. Les cries se mêlent aux larmes et à un improbable french cancan. Les Bleus ont écrit la plus belle page de l’histoire du volley-ball français, ce 7 août 2021 à Tokyo, cinq ans après des Jeux de Rio dont ils avaient été éliminés sans gloire. Inexpérimentés, les Tricolores s’étaient alors faits piétiner dans les grandes lignes.

Une montée en régime impressionnante

Cette fois, et malgré un début de tournoi compliqué avec trois défaites en cinq matches, les protégés de Laurent Tillie ont su hausser leur niveau de jeu au fur et à mesure de cette quinzaine olympique.

Après avoir renversé les champions du monde polonais en quarts (3-2) puis dominé les Argentins, les Français se sont offerts la Russie, en finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021. La nation la plus titrée aux JO chez les hommes, avec quatre médailles d’or [1], a fait illusion durant le premier set, avant qu’Earvin Ngapeth et ses partenaires n’inversent la tendance : 25-23. Durant le deuxième set, les Bleus restent sous contrôle et l’empochent 25-17.

Les Russes se rebiffent

Le troisième et très disputé et leur échappe cependant (21-25). Malmenés dans le quatrième, les Français font la course derrière et cèdent sur le même score (21-25). La dernière manche est irrespirable. Il faut un grand Ngapeth (23 points) pour faire plier la sélection slave 15-12.

L’équipe de France, mise en place par Laurent Tillie en grande partie en 2012, remporte la première médaille d’or de l’histoire du volley tricolore, après déjà des sacres en Championnat d’Europe (2015) et en Ligue mondiale (2015 et 2017). Une génération véritablement dorée.

[1] Trois médailles d’or pour l’URSS et une pour la Russie.

