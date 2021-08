Tokyo 2021-Handball: les Français retrouvent le sommet de l'Olympe

Détrônée en 2016 par le Danemark, l'équipe de France masculine de handball a repris le titre olympique des mains de ces mêmes Danois samedi. Les hommes de Guillaume Gille se sont imposés 25-23. C'est la troisième médaille d'or de l'histoire du handball français.

Il y a cinq ans, à Rio de Janeiro, les Bleus avaient abandonné leur couronne olympique au profit du Danemark. Ce revers était le premier acte d'une passation de pouvoir entre les deux sélections : après la domination quasi sans partage de la France, il était temps pour les Danois de régner à leur tour. Cette médaille d'or olympique était suivie de deux titres mondiaux (2019 et 2021).

Mais ce samedi 7 août, à Tokyo dans une finale olympique en forme de revanche de celle de Rio, les Français ont repris leur bien. Au terme d'un match accroché, ils ont battu leurs meilleurs adversaires (25-23) et sont montés sur la plus haute marche du podium.

Une fin de match étouffante avant la libération

Ce face-à-face au sommet s'est joué sur un rythme déréglé. Après 30 minutes de jeu, les Bleus faisaient la course en tête 14-10, grâce notamment à une défense très solide et un Vincent Gérard impérial dans sa cage. De l'autre côté, Niklas Landin Jacobsen n'était pas mal non plus, mais il ne parvenait pas à enrayer la machine tricolore.

Après la pause, la France est repartie sur le même rythme, bien aidée par l'adresse et la puissance de Dika Mem et de Nadim Remili. Avec un avantage de six buts (16-10, puis 18-12), Nikola Karabatic et les siens paraissaient sereins. Mais d'un coup, les Danois se sont remis à l'endroit. Emmenés par leur leader Mikkel Hansen toujours aussi efficace, les champions olympiques ont comblé leur retard, jusqu'à revenir à 21-21, puis 23-22, et encore 24-23 à 1 minute 30 secondes de la fin du match.

Le handballeur français Nedim Remili. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

Trop punis pour indiscipline (quatre sanctions de deux minutes), les Bleus ont dû se remobiliser et faire bloc face à un Danemark prêt à tout pour ne pas quitter son trône. L'ambiance s'est tendue, les secondes ont défilé lentement... Et à la fin, la France a gardé sa courte mais essentielle avance. La dernière possession décisive des Danois n'a pas abouti et les Bleus ont pu exulter.

Après 2008 à Pékin et 2012 à Londres, les handballeurs français remportent une troisième médaille d'or. Les vieux briscards Luc Abalo, Nikola Karabatic et Michaël Guigou, derniers rescapés de ceux qu'on appelait les Experts, étaient de chacune de ces conquêtes. Ces trois-là s'inscrivent un peu plus dans l'histoire du handball. La France, elle, est de retour au sommet.

