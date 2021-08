Tokyo 2021: l'Égyptien Ahmed Elgendy s'offre une médaille d'argent historique en pentathlon

L'Égyptien Ahmed Elgendy, médaillé d'argent du pentathlon moderne lors des Jeux olympiques de Tokyo, le 7 août 2021. REUTERS - CARLOS BARRIA

Fin de concours exceptionnelle pour Ahmed Elgendy samedi 7 août en pentathlon moderne. Classé 13e après le 200m nage libre, l'épreuve d'escrime et l'épreuve d'équitation, l'Égyptien de 21 ans a été époustouflant sur le laser run (épreuve de combiné tir au pistoler laser et course à pied). Il a refait son retard et s'est battu jusqu'au bout pour la médaille d'or. Ahmed Elgendy s'est finalement classé 2e (médaille d'argent) derrière le Britannique Joseph Choong, champion olympique, et devant le Sud-Coréen Woongtae Jun. Il est le premier Africain à remporter une médaille olympique en pentathlon moderne.