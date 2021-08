Tokyo 2021: les États-Unis en or sur 4x400m, 11e médaille record pour Allyson Felix

La sprinteuse américaine Allyson Felix, le 7 août 2021 à Tokyo. AP - Francisco Seco

Le relais américain féminin du 4x400m a remporté la médaille d'or à Tokyo ce samedi 7 août en 3'16''85, devant la Pologne et la Jamaïque. Deuxième relayeuse, Allyson Felix s'offre ainsi sa deuxième médaille dans ces Jeux de Tokyo, après le bronze obtenu vendredi sur 400m. C'est aussi la 11e médaille de la sprinteuse aux Jeux olympiques depuis 2004. Elle est ainsi désormais l'athlète la plus titrée de l'histoire de l'athlétisme aux JO devant Carl Lewis et ses 10 médailles.