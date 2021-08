Tokyo 2021: les États-Unis en or face à la France en basket

L’équipe masculine de basket-ball des États-Unis a remporté pour la quatrième fois de suite la médaille d’or aux Jeux olympiques, ce 7 août 2021 à Tokyo. Les Américains, portés par un Kevin Durant inarrêtable (29 points), ont battu les Français 87-82 en finale. Des Bleus qui récoltent une troisième médaille d’argent aux JO, après celles de 1948 et 2000.

De notre envoyé spécial à Tokyo,

Ils ont voulu y croire, mais les basketteurs français ne sont pas parvenus à écrire l’histoire de leur sport, ce 7 août, en finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Les États-Unis, nation numéro une du basket, ont fait respecter la logique, dans la Super Saitama Arena.

Des Américains montés en puissance

Pour ce troisième France – États-Unis en finale des JO, après ceux de 1948 et de 2000, l’affiche semble en effet déséquilibrée entre des Américains qui ont gagné la médaille d’or 15 fois en 19 éditions et des Français qui ont alors seulement deux médailles d’argent au compteur.

Au premier tour, pourtant, les Bleus ont surpris le Team USA 83-76. Depuis, conduits notamment par l’arrière Evan Fournier inspiré en attaque (19,2 points par match, en moyenne) et un Rudy Gobert dissuasif en défense, les Tricolores ont dominé la République tchèque et l’Iran en phase de poules, avant d’écarter l’Italie en quarts de finale et la Slovénie de justesse en demi-finales.

Un Kevin Durant inarrêtable

Mais les Américains, eux, sont montés en puissance durant cette compétition, grâce notamment à l’expérience de l’ailier Kevin Durant. C’est encore lui qui, avec 12 points, permet à la sélection américaine de virer en tête après le premier quart temps (22-18).

Pénétration, tirs à longue distance, la superstar poursuit son festival offensif durant le deuxième quart temps. Les Français, eux, multiplient les fautes et les pertes de balle, sous la pression adverse. Ils s’en remettent alors à Gobert, qui a un avantage de taille indéniable. Mais le pivot est la cible de nombreuses fautes et se retrouve sur la ligne des lancers francs, un exercice dans lequel il n’excelle pas. Résultat à la pause : 44-39 en faveur des champions olympiques.

Des Français à court d’arguments

Au troisième quart temps, les Bleus sont forcés de s’en remettre à des tirs longue distance de Gerschon Yabusele pour rester dans le coup. Après s’être pris un 9-2, leur sélectionneur Vincent Collet demande un temps mort. Il pousse ses protégés à être plus agressifs en attaque, à l’image de Thimoté Luwawu Cabarrot, Nicolas Batum qui prennent leur chance (avec succès) à 3 points.

À court de solutions et, avec un Evan Fournier maladroit au shoot de loin, les Tricolores ne parviennent pas à recoller au score. Les Américains, eux, multiplient les fautes à bon escient. Résultat final : 87-82. Ce n’est sûrement pas leur plus beau sacre olympique. Mais ils restent les patrons du basket mondial.

