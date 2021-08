Tokyo 2021: médaille d'or historique pour l'Égypte, doublé kényan sur le marathon

La karatéka égyptienne Feryal Abdelaziz et la marathonienne kényane Peres Jepchirchir aux Jeux olympiques de Tokyo. Montage RFI.

La karétaka Feryal Abdelaziz, première femme égyptienne médaillée d'or, la Kényane Peres Jepchirchir championne olympique du marathon, le relais 4X400 mètres botswanais en bronze comme l'Ėthiopienne Letesenbet Gidey sur 10 000 mètres : les athlètes africains ont brillé ce samedi 7 août, à la veille de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo.

Publicité Lire la suite

KARATÉ

Feryal Abdelaziz est devenue la première femme égyptienne médaillée d’or grâce à sa victoire en finale des plus de 61 kilos contre l’Azerbaïdjanaise Iryna Zaretska, aux points. Elle offre à son pays son premier titre olympique depuis les Jeux olympiques de 2004 et sa sixième médaille à Tokyo.

Feryal Abdelaziz a marqué l'histoire de l'Egypte aux Jeux olympiques, ce samedi 7 août à Tokyo. REUTERS - ANNEGRET HILSE

ATHLÉTISME (PREMIÈRE PARTIE)

Marathon féminin

Doublé kényan sur le marathon ! À Sapporo, sous une forte chaleur et avec un taux élevé d’humidité (29°C, 69% d’humidité), Peres Jepchirchir est devenue championne olympique, succédant à sa compatriote Jemima Sumgong, titrée en 2016. La Kényane s’est parée d’or en bouclant les 42,195 kilomètres en 2 heures 27 minutes et 20 secondes. Elle a devancé celle qui était présentée comme la favorite de la course, la Kényane Brigid Kosgei, détentrice du record du monde de la distance mais finalement deuxième samedi (2 heures 27 minutes et 36 secondes).

C’est la première fois, dans l’histoire du marathon féminin aux Jeux olympiques, que deux athlètes d’un même pays sont sur le podium, aux deux premières places qui plus est. L’Américaine Molly Seidel est en bronze.

10 000m féminin

L'Ėthiopienne Letesenbet Gidey a remporté la médaille de bronze. La récente détentrice du record du monde a été en tête durant toute la course avant d’être dépassée à 200 mètres de l’arrivée par la Néerlandaise Sifan Hassan et la Bahreïnienne Kalkidan Gezahegne.

Letesenbet Gidey devant Sifan Hassan lors de la finale du 10 000 mètres des Jeux olympiques de Tokyo, le 7 août. REUTERS - HANNAH MCKAY

Le classement des autres Africaines en lice : Hellen Obiri (Kenya) 4e, Francine Niyonsaba (Burundi) 5e, Irine Cheptai (Kenya) 6e, Dolshi Tesfu (Érythrée) 15e, Sheila Chelangat (Kenya) 16e, Dominique Scott (Afrique du Sud) 20e, Mercyline Chelangat (Ouganda) 24e. L’Éthiopienne Tsigie Gebreselama n’a pas terminé la course et sa compatriote Tsehay Gemechu a été disqualifiée.

1 500m masculin

Asbel Kiprop n'a pas encore de successeur de son pays sur la plus haute marche. Mais pour la première fois depuis son sacre de 2008, un Kényan monte sur le podium : Timothy Cheruiyot, 25 ans, a pris la médaille d'argent (3'29''01). Le champion du monde 2019 a été devancé dans la dernière ligne droite par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3'28''32, nouveau record olympique et d'Europe). Il a toutefois tenu bon pour garder sa deuxième place, menacée par le Britannique Josh Kerr (3'29''05). L'autre Kényan présent en finale, Abel Kipsang, s'est classé quatrième (3'29''56).

4x400m masculin

Le Botswana est passé tout près de la médaille d’argent. Derrière les États-Unis, nets vainqueurs et champions olympiques (2’55’’70), Isaac Makwala, Baboloki Thebe, Zidane Ngozi et Bayapo Ndori ont longtemps tenu la deuxième place avant de céder dans les derniers mètres face au retour des Néerlandais (2’57’’18). Les Botswanais doivent ainsi se contenter de la troisième place synonyme de médaille de bronze.

Avec un temps de 2’57’’27, ils améliorent à nouveau le record d’Afrique du 4x400m déjà battu vendredi, et ils entrent dans l’histoire de leur pays. C’est la deuxième médaille olympique du Botswana après celle d’argent conquise par Nijel Amos sur 800m en 2012.

Le relais 4X400 mètres botswanais médaillé de bronze aux JO de Tokyo, le 7 août. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

PENTATHLON MODERNE

L’Égyptien Ahmed Elgendy a réalisé une fin d’épreuve exceptionnelle. Alors qu’il était classé 13e après le 200m nage libre, l'épreuve d'escrime et l'épreuve d'équitation, le pentathlète a épaté la concurrence sur le laser run (combiné tir au pistolet-course à pied). Il a avalé son retard et ses adversaires jusqu’à menacer sérieusement le leader britannique Joseph Choong. Ahmed Elgendy a finalement terminé avec une médaille d’argent inattendue (1477 points), derrière Choong (1482 points) et devant le Sud-Coréen Woongtae Jun (1470 points). Il est le premier Africain médaillé aux Jeux en pentathlon.

L'Égyptien Ahmed Elgendy, médaillé d'argent du pentathlon moderne lors des Jeux olympiques de Tokyo, le 7 août 2021. REUTERS - CARLOS BARRIA

HANDBALL

L’Égypte a perdu le match pour la médaille de bronze contre l'Espagne (33-31). Menés quasiment toute la rencontre par les champions d'Europe, les Pharaons sont revenus à un but à quelques secondes de la fin, mais n'ont pas réussi à égaliser.

Première équipe africaine à atteindre le stade des demi-finales, l'Égypte n'est donc pas parvenue à conclure son beau parcours par une médaille historique.

CYCLISME SUR PISTE

Sur le keirin masculin, le Sud-Africain Jean Spies s'est classé 5e sur six de sa série. En repêchage, le cycliste a terminé 5e sur cinq. Il ne sera donc pas en quarts de finale dimanche.

LUTTE

La dernière journée de lutte à Tokyo n’a pas souri au seul africain en lice, le Sénégalais Adama Diatta. Le nonuple champion d’Afrique a perdu son combat de repêchage dans la catégorie des moins de 65 kilos contre le Kazakh Niyasbekov, au lendemain de sa défaite au premier tour. C'était le dernier combat de sa carrière.

Le Sénégalais Adama Diatta, lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - PIROSCHKA VAN DE WOUW

GOLF

La Marocaine Maha Haddioui s'est classée 45e sur 60 avec un score total de 285 points. Elle progresse après avoir terminé à la 59e et dernière place en 2016 à Rio de Janeiro avec 315 points (une 60e golfeuse n'était pas allée jusqu'au bout du tournoi). La médaille d'or est au cou de l'Américaine Nelly Korda (267 points).

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Sans surprise, l'Égypte ne sera pas au rendez-vous de la finale. Login Elsasyed, Polina Fouda, Salma Saleh, Malak Selim et Tia Sobhy n'ont pris que la 13e et avant-dernière place des qualifications après les deux rotations effectuées samedi. Leur score cumulé : 69,350 points, loin des leaders bulgares à 91,800 points. L'Azerbaïdjan, 10e et dernier qualifié pour la finale, a scoré 74,350 points.

NATATION ARTISTIQUE

Au centre aquatique de Tokyo, l'équipe d'Égypte a terminé à la 8e place (sur 9 nations en lice et une 10e, la Grèce, absente) à l'issue du programme technique de vendredi et du programme libre de ce samedi. Nora Azmy, Jayda Sharaf, Laïla Ali, Nihal Saafan, Farida Radwan, Shahd Samer, Maryam Maghraby et Hanna Hiekal ont inscrit 157,9147 points (77,9147 au programme technique, 80,000 au programme libre). Les Russes sont championnes olympiques (196,0979 points).

ATHLÉTISME (SUITE)

Sur le marathon, derrière la championne olympique kényane Peres Jepchirchir et sa compatriote Brigid Kosgei, médaillée d’argent, Roza Dereje (Éthiopie) s’est classée 4e. Helalia Johannes (Namibie) a fini 10e, Gerda Steyn (Afrique du Sud) 15e, Immaculate Chemutai (Ouganda) 16e, Neheng Khatala (Lesotho) 20e, Failuna Matanga (Tanzanie) 24e, Nazret Weldu (Erythrée) 43e, Rkia El Moukim (Maroc) 56e, Juliet Chekwel (Ouganda) 69e. Ruth Chepngetich (Kenya), Birhane Dibaba (Éthiopie), Tesfagaber Solomon (Érythrée), Irvette van Zyl (Afrique du Sud), Zeineba Yimer (Éthiopie) n’ont pas terminé la course.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne