Football: pour Messi, signer au PSG est «une possibilité» pour l'après-Barça

Le footballeur argentin Lionel Messi, en larmes, faisant ses adieux au FC Barcelone, le 8 août 2021. REUTERS - ALBERT GEA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après le communiqué du FC Barcelone du 5 août indiquant que Lionel Messi ne signera pas de nouveau contrat, l'attaquant a tenu une conférence de presse dans la cité catalane, dimanche 8 août. En larmes, il a confié qu'il n'avait « jamais imaginé » quitter le Barça, son club depuis l'âge de 13 ans, et que ce départ est « le moment le plus difficile de (sa) carrière ». Le sextuple Ballon d'Or « voulait rester », mais cela « n'a pas été possible ». Interrogé sur son avenir, et notamment sur les rumeurs très insistantes d'une possible arrivée au PSG dans quelques jours, le buteur de 34 ans a répondu que « c'est une possibilité » mais qu'il n'a « rien signé avec personne ». « Plusieurs clubs sont intéressés, rien n'est fermé », a-t-il ajouté.