Jeux olympiques: le bilan des pays africains à Tokyo 2021

Hugues Fabrice Zango a offert la première médaille olympique au Burkina Faso, ce 5 août à Tokyo. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Texte par : David Kalfa Suivre 4 mn

Le Kenya est la nation africaine la mieux classée (19e) aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, avec 10 médailles dont 4 en or. De manière plus globale, avec 37 médailles dont 11 en or, l’Afrique fait un peu mieux qu’à Rio, portée notamment par la belle quinzaine de l’Egypte.