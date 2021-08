Tokyo 2021: les handballeuses françaises décrochent enfin l'or olympique

Les joueuses de l'équipe de France de handball célèbrent leur victoire en finale des Jeux de Tokyo contre la Russie, le 8 août 2021. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Vice-championnes olympiques en 2016 après leur défaite face à la Russie, les Françaises ont pris leur revanche dimanche, cinq ans plus tard, en dominant cette même sélection russe en finale (30-25). Inarrêtables, les Bleues ont tout emporté sur leur passage pour s'offrir le premier titre olympique de leur histoire et apporter à la délégation française une 33e et dernière médaille dans ces JO.