Jeux olympiques: athlétisme, natation, football, les déceptions françaises à Tokyo

À trois ans des Jeux olympiques de Paris, l'équipe de France n’a pas atteint son objectif de remporter une quarantaine de médailles à Tokyo. Ce qu'elle était parvenue à faire à Rio en 2016 et Pékin en 2008. Les Bleus rentrent du Japon avec 33 récompenses, dont 10 en or grâce en grande partie aux sports collectifs, le judo et l’escrime. De quoi masquer, un peu, la déception d’autres disciplines.

Si la France termine huitième du tableau des médailles de ces Jeux olympiques de Tokyo, elle peut se targuer de ne pas intégrer le top 10 d’un autre classement. Celui parodique des « presque-médailles » créé par la Fédération française de la Lose, site internet et page Twitter humoristiques. Douze fois quatrième lors de ces Jeux, la France se classe 12e de ce tableau, loin derrière les États-Unis qui dominent logiquement les deux classements.

L'athlétisme français en plein marasme

Mais cela ne veut pas dire que la France n’a pas connu nombre de déceptions. L’athlétisme en est la parfaite illustration avec une seule médaille : celle en argent du décathlonien recordman du monde, Kevin Mayer, handicapé par des douleurs au dos, et qui visait l’or.

Loin des six podiums aux Jeux de Rio il y a cinq ans, le déclin est spectaculaire. Il faut remonter à Sydney 2000 (aucun podium) pour retrouver un résultat global aussi mauvais. Et seulement 8 athlètes sur 65 ont atteint la finale de leur discipline.

Parmi eux, les ambitieux Alexandra Tavernier (4e) et Quentin Bigot (5e) au marteau, qui ont bien alimenté le tableau des « presque-médailles », comme Pascal Martinot-Lagarde, 5e de la finale du 110 mètres haies à laquelle a aussi pris part Aurel Manga, 8e.

Les Français Aurel Manga et Pascal Martinot-Lagarde lors de la finale du 110 mètres haies des Jeux olympiques de Tokyo, le 5 août. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Il y a aussi eu la tristesse de voir le marcheur Yohann Diniz faire « la course de trop » à 43 ans, et l’ancien recordman du monde de la perche Renaud Lavillenie ne peut pas pouvoir s’exprimer à cause de deux chevilles endolories. Le double médaillé olympique a pris la 8e place.

Mais le plus inquiétant dans l'optique des JO de Paris, c’est qu’aucun espoir ne s'est affirmé hormis Gabriel Tual (23 ans), septième surprise du 800 mètres, le seul à avoir battu son record personnel à Tokyo.

La natation française attend 2024

Le bilan et la situation sont quasi identiques en natation. Seul Florent Manaudou, revenu pour les Jeux après avoir arrêté sa carrière pour une parenthèse handball, est parvenu à rentrer à Paris avec une médaille d'argent sur le 50 mètres nage libre. Il est devenu le premier nageur français médaillé dans trois éditions différentes des JO.

Le nageur français Florent Manaudou aux Jeux olympiques de Tokyo, le 1er août. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

Sans Manaudou, la natation française aurait tristement égalé le zéro pointé des Jeux d’Atlanta il y a 25 ans. Elle imite le bilan de Sydney 2000, balayé ensuite par les performances de deux générations très talentueuses : six médailles à Athènes en 2004, autant à Pékin en 2008, et sept à Londres en 2012, dont quatre titres.

Aujourd'hui, la natation tricolore est dans un creux générationnel, mais la relève pourrait s’affirmer dans trois ans à Paris. On pense à Maxime Grousset (22 ans, 4e du 100 mètres nage libre), Léon Marchand (19 ans, 6e du 400 mètres quatre nages) ou encore Marie Wattel (24 ans, 6e du 100 mètres papillon), capables de sortir la tête de l’eau.

Le football, la honte de ces JO

On n'attendait pas grand chose. On est quand même déçu. L’équipe de France masculine n’est pas parvenue à sortir des poules pour son retour aux Jeux, 25 ans après Atlanta. La bande à Gignac et Thauvin a explosé avec une déroute face aux Japonais pour clore ce triste chapitre.

Le footballeur français André-Pierre Gignac, éliminé des Jeux olympiques de Tokyo 2021. REUTERS - HANNAH MCKAY

Le cyclisme et l'équitation ont connu bien mieux

À l’image d’une finale de BMX à laquelle ont pris part trois Français, sans obtenir de médaille, le cyclisme tricolore a déçu au Japon, avec aucune récompense sur route, en VTT et donc en BMX. Avec deux médailles de bronze sur la piste, le bilan est légèrement mieux qu’à Rio (1) mais bien loin des six médailles, dont deux en or, aux Jeux de Pékin en 2008.

Le bilan n’est également pas bon en équitation. L’équipe de France n’a pu prendre que le bronze au concours complet par équipes alors qu’elle avait brillé à Rio avec trois médailles, dont deux en or.

Déception encore plus grande en boxe avec aucun podium, mais beaucoup de colère des Français envers les juges.

Samir Aït Saïd lors de la finale des anneaux aux Jeux olympiques de Tokyo, le 2 août. REUTERS - LISI NIESNER

Enfin, on oubliera pas les larmes du gymnaste et porte-drapeau Samir Aït Saïd qui s’était gravement blessé en 2016. Touché au biceps cette fois, le Français a pris la quatrième place des anneaux. Dépité après sa performance, Samir Aït Saïd a ensuite donné rendez-vous en 2024, à Paris.

