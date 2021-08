Tokyo 2021: sports collectifs, judo, escrime, ils ont fait briller la France aux JO

Avec 33 médailles olympiques, l’équipe de France n’a pas réussi à atteindre son objectif de faire au moins aussi bien qu’à Rio en 2016 (42), dans l’optique de battre tous les records en 2024 à domicile. À Tokyo, les Bleus sont néanmoins montés dix fois sur la plus haute marche du podium, comme il y a cinq ans, grâce en grande partie aux performances réalisées dans trois sports.

Publicité Lire la suite

Réussite historique des sports collectifs

Sur les huit équipes françaises engagées en sports collectifs, six repartent de Tokyo médaillées, quatre le même jour. Seuls les Bleus du football ont véritablement déçu.

À l’inverse des footballeurs, les volleyeurs ont été la très bonne surprise de cette immense réussite, avec un titre olympique inédit remporté contre les Russes samedi 7 août. Absente des Jeux de 2008 et 2012, et éliminée dès la phase de poules à Rio en 2016, cette équipe de France était encore proche de sortir prématurément après trois défaites.

Les Bleus ont finalement pris le dernier ticket pour les quarts de finale, une première, avant de réaliser l’exploit de battre la Pologne double championne du monde, puis l’Argentine contre qui ils avaient perdu en poule, et enfin les Russes, toujours présents dans le dernier carré depuis les Jeux de 1996. C’est sans doute le plus grand exploit français à Tokyo.

Les volleyeurs français ivres de bonheur après leur victoire en finale olympique contre les Russes, le 7 août. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Les revanches du handball français

Les deux autres médailles d’or en sports collectifs ont été glanées par les deux équipes de handball qui ont pris leur revanche sur Rio 2016.

Les hommes, battus en finale par le Danemark il y a cinq ans, ont retrouvé ces mêmes Danois à ce stade de la compétition à Tokyo, avec cette fois une victoire à la clé (25-23).

Ce troisième titre olympique, après 2008 et 2012, permet aux vétérans Michael Guigou et Luc Abalo de prendre leur retraite sur une très bonne note, eux qui étaient déjà là aux JO de Pékin il y a 13 ans.

Le handballeur français Nikola Karabatic célèbre le troisième titre olympique des Bleus avec le futur retraité Luc Abalo, le 7 août. REUTERS - SUSANA VERA

Les féminines ont elles aussi pris leur revanche. Après la déception argentée de Rio, causée par les Russes, les Bleues les ont retrouvées à Tokyo en finale et se sont cette fois parées d’or pour la première fois de leur histoire (30-25).

Le basket et le rugby argentés

Les basketteurs espèrent que cette histoire de retrouvailles leur sourira en 2024 à Paris, après leur défaite en finale contre les États-Unis de Kevin Durant (87-82). La bande à Batum, Gobert et Fournier avait pourtant battu ces Américains en phase de poules, comme tous leurs adversaires avant cette finale, dont la Slovénie de Luka Doncic dans une demie haletante (90-89). C’est la troisième médaille de l’histoire du basket français masculin aux JO, la troisième en argent et la première depuis les Jeux de 2000.

Les basketteuses ont elles décroché le bronze. Après la déception du revers en demi-finale contre le Japon, les Bleues se sont reprises face aux Serbes (91-76) pour remporter une deuxième médaille olympique, après l’argent de 2012.

La basketteuse française Gabby Williams lors du match contre la Serbie aux Jeux olympiques de Tokyo, le 7 août. REUTERS - BRIAN SNYDER

Cette belle moisson collective avait débuté par les joueuses de rugby à 7, impériales avant de perdre en finale contre la Nouvelle-Zélande (26-12). Elles apportent la première médaille olympique au rugby français.

Record de médailles pour le judo français

Il y a eu la déception Teddy Riner « seulement » médaillé de bronze chez les plus de 100 kilos. Mais aussi, l’immense joie de la première médaille d’or de l’histoire de l’épreuve par équipes mixtes, remportée par les Bleus.

Le colosse français s’est donc vite consolé et peut se targuer d’avoir égalé deux records olympiques dans sa discipline : celui du nombre de médailles d’or (3) et du nombre total de récompenses (5).

Les Françaises et Français qui ont conquis l'or olympique par équipe mixte face au Japon, le 31 juillet 2021 à Tokyo. REUTERS - SERGIO PEREZ

Grâce à Teddy Riner et surtout Clarisse Agbégnénou, double championne olympique à Tokyo (en individuelle chez les moins de 63 kilos et par équipes mixtes donc), l’équipe de France de judo réalise les meilleurs Jeux de son histoire au regard du nombre de médailles : huit dont deux en or. Il faut remonter aux JO de 1996 pour voir des Bleus plus titrés (3 médailles d'or). Mais à l’époque, ils étaient montés six fois sur le podium.

Les leaders Riner et Agbegnenou ont d’ores et déjà donné rendez-vous dans trois ans pour les Jeux de Paris, avec l’objectif de passer devant le Japon, première nation du judo devant la France.

L'escrime a montré la voie

C’est en escrime que la France a remporté sa première médaille d’or à Tokyo grâce à un inconnu : Romain Cannone. L’épéiste devait être remplaçant pour ces Jeux olympiques et a finalement battu les trois meilleurs mondiaux de sa spécialité pour offrir à son pays le premier sacre en individuel depuis les Jeux d’Athènes en 2004.

C’est aussi le seul de ces JO de Tokyo où l’équipe de France a surtout brillé par équipe, avec l’or des fleurettistes masculins qui ont pris leur revanche sur les Russes, l’argent de leurs collègues féminines et des sabreuses.

En ajoutant le bronze de Manon Brunet en sabre individuel, cela porte à cinq le nombre de récompenses pour l’escrime tricolore, soit le meilleur bilan depuis ces fameux Jeux de 2004. Seule l’équipe olympique de Russie a fait mieux à Tokyo.

Les fleurettistes français, champions olympiques par équipes à Tokyo le 1er août 2021. AP - Hassan Ammar

Steven Da Costa, premier champion olympique de l’histoire du karaté, et le nageur Florent Manaudou, seul Français à avoir remporté trois médailles dans trois Jeux différents, ont eux aussi illuminé cette quinzaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne