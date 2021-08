Football: avec Paris, Lionel Messi rêve de gagner une nouvelle fois la Ligue des champions

Lionel Messi a été présenté ce mercredi 11 août au Parc des Princes. L'Argentin, qui portera le numéro 30, a évidemment fait couler beaucoup d’encre depuis l’annonce de son départ du Barça, jusqu’à son arrivée à Paris. L’international argentin a dit son envie de soulever une cinquième fois la Coupe aux grandes oreilles.

Publicité Lire la suite

C’est désormais vers lui que se tournent les fans du PSG qui attendent le Graal pour un grand club européen : la Coupe aux grandes oreilles. Car Messi est bien à Paris pour aider le club de la capitale à remporter cette Ligue des champions attendue depuis l’arrivée des investisseurs qataris.

« C’est une journée historique pour le club et le monde du football. Messi rend le foot magique et ce sera excitant pour nos supporters. Il y a dix ans, les gens se demandaient ce que l’on allait faire de notre projet », déclare en préambule Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain. « L'arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement », avance Nasser Al-Khelaïfi.

« J’ai envie de me retrouver avec mes coéquipiers »

« C’est difficile d’envisager un changement après autant de temps à Barcelone (arrivé à l'âgede 13 ans, ndlr), avoue Lionel Messi. Mais, j’ai envie de me retrouver avec mes coéquipiers et le staff pour commencer l’entraînement. Je remercie tout le monde. Je suis heureux d’être ici. J’ai toujours envie de gagner et c’est pour ça que je suis ici. Mon arrivée a été de la folie. Merci au PSG. j'ai hâte de commencer. Il y a de grands joueurs à tous les postes et cela va être agréable à vivre au quotidien ».

L'homme aux quatre Ligues des champions n’a pas caché son intention de soulever une nouvelle fois la prestigieuse Coupe aux grandes oreilles. « La Ligue des champions est difficile à gagner et il faut avoir un groupe soudé et aussi un peu de chance. Ce n’est pas toujours la meilleure équipe du monde qui gagne », avance « la Pulga ». « J’arrive dans une équipe aboutie et je peux aider. Mon rêve est de pouvoir soulever une nouvelle fois la Coupe de la Ligue des champions », continue le détenteur de six Ballons d'or, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour remporter à nouveau la compétition reine du football européen, l'attaquant argentin est convaincu d'être « dans l'endroit idéal ». Si Messi a tout gagné en club, Paris attend encore.

L'un des trios d'attaquants les plus redoutables de l'histoire ?

Cet été, le PSG s’est une nouvelle fois renforcé avec Georginio Wijnaldum, mais aussi Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, trois joueurs qui étaient la saison passée les capitaines des Pays-Bas, du Real Madrid et de l'AC Milan. Sans oublier le Marocain Achraf Hakimi qui, dans son couloir droit, a fait forte impression lors des matches de préparation et du Trophée des Champions.

Avec Neymar et Kylian Mbappé, si celui-ci venait à rester, l'Argentin formerait l'un des trios d'attaquants les plus redoutables de l'histoire, qui rappellerait la « MSN » de son époque catalane, aux côtés de Luis Suarez... et Neymar.

Les débuts du nouveau parisien ne sont pas attendus pour samedi prochain, contre Strasbourg en Ligue 1, en raison de son retard dans la préparation physique. Il pourrait démarrer le 29 août à Reims, ou après la trêve internationale, contre Clermont le 12 septembre. « Je ne sais pas quand je vais commencer à jouer. Il va falloir que je fasse une préparation. Je ne peux pas donner de date », indique le meneur de jeu argentin de 34 ans, apparu assez tranquille.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne