Tour d’Espagne: Primoz Roglic pour la passe de trois

Dernier Grand tour cycliste de la saison, la Vuelta s’élance le samedi 14 août de Burgos pour se terminer le 5 septembre à Saint-Jacques de Compostelle. La course aura une nouvelle fois un fort accent montagneux avec sept arrivées en altitude. Le Slovène Primoz Roglic tentera une troisième victoire d'affilée sur la Vuelta.

Héros malheureux du dernier Tour de France - contraint à l’abandon après une chute -, et champion olympique du contre-la-montre sur route à Tokyo, le Slovène fera le déplacement dans l’espoir d’un troisième sacre sur les routes espagnoles.

L’ancien sauteur à ski a l’art de rebondir. En 2020, Roglic perd son maillot jaune sur le Tour de France au profit de son compatriote Tadej Pogacar, à la veille de l’arrivée à Paris, et retrouve du courage et de la lucidité pour remporter la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, et un second Tour d’Espagne. Battu, mais jamais abattu. En souffrance dans le mythique col du Mortirolo, Primoz Roglic perd le Tour d'Italie en 2019 et se rattrape aux branches, toujours en Espagne.

Septième coureur a faire le triplé ?

En cas de victoire sur la Vuelta, il deviendra le 7e coureur a faire le triplé dans un Grand tour, le dernier étant le Britannique Chris Froome (Tour de France 2015, 2016 et 2017). Et même si ce n’est pas le Tour de France ou le Tour d’Italie, attention à ne pas minimiser cette performance.

Roglic devra faire face au Colombien Egan Bernal, qui voudra étoffer un peu plus son palmarès dans les courses de trois semaines après avoir brillé sur le Tour de France 2019 et le Tour d’Italie 2021. Il aura avec lui un équipier de luxe en la personne de l’Équatorien Richard Carapaz, sacré en juillet champion olympique sur route et troisième du dernier Tour de France.

À 41 ans, le vétéran et infatigable Alejandro Valverde, onze classiques dans sa besace, aura à cœur de briller une nouvelle fois à domicile, lui qui est monté à sept reprises sur le podium et qui s’est offert l’édition 2009. Il totalise douze victoires d’étapes, vingt-sept jours avec le maillot de leader et n’a abandonné la course qu’une seule fois à ses débuts. Son compatriote Mikel Landa a aussi l’intention de se faire remarquer à domicile.

