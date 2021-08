Football: soirée survoltée pour le PSG et ses recrues dans un Parc des Princes incandescent

Les Parisiens Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, au Parc des Princes le 14 août 2021.

Le Paris Saint-Germain a présenté ses pépites du mercato à son public, samedi 14 août, dans un Parc des Princes de nouveau rempli après un an et demi de huis clos. Les néo-Parisiens, Lionel Messi en tête, ont été ovationnés, avant un match aux deux visages entre le PSG Strasbourg (4-2).

Publicité Lire la suite

Un Parc des Princes plein de supporters, l'image était inédite depuis un an et demi. Depuis le 29 février 2020 exactement et un match de championnat contre Dijon (4-0). C'était la dernière rencontre du PSG à domicile dans une configuration normale avant que la crise Covid-19 n'éclate. Depuis, il y a eu beaucoup de rencontres huis clos et quelques-unes avec une jauge très réduite.

532 jours plus tard, les supporters munis du pass sanitaire ont pu réinvestir les tribunes samedi. Un Parc plein à craquer, c'est assez inhabituel en plein mois d'août, pour un match de championnat contre Strasbourg. Seulement voilà : d'une part, il s'agissait donc du match des retrouvailles, et d'autre part, c'était le jour de présentation des recrues en or du mercato estival.

Un immense bonheur de vous revoir et entendre au Parc des Princes 📣❤️💙 #𝗣𝗦𝗚𝗥𝗖𝗦𝗔



𝐈𝐂𝐈 𝐂'𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 pic.twitter.com/ggldJYoKIZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 14, 2021

« Paris est magique », scande Leo Messi

Une heure avant le coup d'envoi, presque tous les fans étaient déjà là pour applaudir les cinq joueurs recrutés depuis le mois de juin. Ils ont d'abord applaudi Achraf Hakimi, le seul homme pour lequel Paris a dû verser une indemnité de transfert. Le Marocain, formé au Real Madrid et joueur de l'Inter Milan la saison dernière, a coûté 60 millions d'euros. Et son profil a déjà séduit son monde avec un but inscrit lors de la première journée à Troyes. « Ici c'est Paris », a-t-il scandé à l'unisson avec le Parc.

Puis, c'est le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, héros de Liverpool en 2019, qui a déboulé. Le gardien Gianluigi Donnarumma, vainqueur de l'Euro 2021 et meilleur joueur de la compétition avec l'Italie, l'a suivi. Son statut sera l'un des feuilletons de la saison, alors que Keylor Navas est toujours là et très bon dans la cage. Les fans ont ensuite accueilli Sergio Ramos, le défenseur espagnol venu du Real Madrid. Et enfin, ils ont réservé la plus belle ovation au dernier arrivé.

Lionel Messi, le sextuple Ballon d'Or qui a fait la Une toute la semaine, a reçu une océan d'applaudissements, équivalent à celui offert à Neymar il y a quatre ans. Le nouveau chouchou a pu à nouveau mesurer sa cote de popularité. L'ex-Barcelonais a salué ces milliers de supporters avec un « Paris est magique » de bon aloi. Le Parc des Princes trépigne de le voir à l'œuvre celui dont le maillot s'arrache dans la capitale.

En attendant les stars, Mbappé atténue les sifflets

En manque d'entraînement et de rythme, Donnarumma et Messi n'ont pas participé à la rencontre, comme Ramos, convalescent. Hakimi et Wijnaldum, eux, étaient bien dans le onze de départ concocté par Mauricio Pochettino. Kylian Mbappé en était aussi. L'attaquant a d'ailleurs essuyé des sifflets au moment de la présentation des équipes : son refus de prolonger son contrat à Paris pour le moment (il sera libre en juin 2022) agace désormais les supporters.

En l'absence de Messi, Neymar et Angel Di Maria, également à court de forme après la Copa America, la ligne offensive du PSG a été animée par ceux appelés à être des seconds couteaux cette saison. Ils en ont profité pour se montrer à leur avantage. L'Argentin Mauro Icardi a ouvert le score très vite de la tête sur un bon service du Sénégalais Abdou Diallo (3e), et l'Allemand Julian Draxler a été trouvé par Kylian Mbappé pour le but du 3-0 (27e). Juste avant, le Français avait breaké, d'un tir dévié par Ludovic Ajorque (25e). De quoi faire taire les sifflets, en somme.

Après la pause, le PSG s'est reposé sur ses lauriers et s'est fait peur. Kevin Gameiro, recruté au tout début de l'ère QSI (2011-2013), a perpétré la tradition des « anciens qui marquent contre Paris » (53e). Ajorque a semé un peu plus le doute en permettant au Racing de revenir à 3-2 (64e). Mais Pablo Sarabia, sur une nouvelle passe décisive de Kylian Mbappé, a plié l'affaire (86e).

Du monde au Parc, des recrues souriantes et pleines d'ambitions, une pluie de buts et une deuxième victoire qui offre provisoirement la place de leader au club... C'est ce qui s'appelle une soirée réussie pour le PSG. Cela méritait bien une communion entre les joueurs et les supporters après le coup de sifflet final. Même si ce sera dans quelques mois, quand le niveau s'élèvera en Ligue des champions, que ce PSG de luxe 2021-2022 sera véritablement jugé.

Les joueurs du PSG saluant leurs supporters au Parc des Princes après la victoire contre Strasbourg (4-2), le 14 août 2021. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne