Boxe: Nico Ali Walsh, petit-fils de Mohamed Ali, remporte son premier combat pro

Le boxeur américain Nico Walsh Ali, petit-fils de Mohamed Ali, le 14 août 2021 à Catoosa, dans l'Oklahoma. AP - Brett Rojo

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 1 mn

Âgé de 21 ans, Nico Ali Walsh a remporté son premier combat professionnel de boxe, samedi 14 août à Catoosa, dans l'Oklahoma. Le poids moyen a battu par KO technique (arrêt de l'arbitre) son adversaire Jordan Weeks au premier round, après une minute et 49 secondes. Nico Ali Walsh, fils de Robert Walsh et de Rasheda Ali, est le petit-fils de la légende américaine de la boxe, Mohamed Ali (1942-2016). Comme sa tante Laïla Ali, le voilà lui aussi boxeur professionnel. Après cette victoire, il a rendu hommage à son grand-père auprès d'ESPN : « J'ai beaucoup pensé à lui. Il me manque. » Sur les réseaux sociaux, Nico Ali Walsh, qui porte au bras un tatouage de Mohamed Ali, a ajouté : « J'ai amené mon grand-père avec moi sur le ring en portant son short pour la première et la dernière fois en tant que boxeur pro. Je suis plus que fier de dire : la légende continue. »