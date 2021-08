Football: le formidable «Bomber» allemand Gerd Müller s’est éteint

Le Bayern Munich a annoncé, dimanche 15 août, la mort de son ancien attaquant emblématique Gerd Müller à l'âge de 75 ans. Meilleur buteur de l'histoire du club bavarois, l'Allemand souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Il laisse une empreinte gigantesque dans le football allemand.

Un géant du football a tiré sa révérence. Le Bayern Munich, club avec lequel il a forgé sa légende, a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué publié en début d’après-midi, dimanche 15 août : « Le monde du FC Bayern se tient immobile aujourd’hui. Le club et tous ses fans pleurent la mort de Gerd Müller, qui est décédé ce dimanche matin à l’âge de 75 ans. »

« Der Bomber », infernale machine à marquer

Né le 3 novembre 1945, le footballeur s’est érigé parmi les plus grands chasseurs de buts de l’histoire en portant deux maillots prestigieux : celui du Bayern donc, et celui de l’Allemagne. Pendant 15 ans, Gerd Müller tint le rôle de gâchette infernale à la pointe de l’attaque des Bavarois (1964-1979), avant d’aller terminer sa carrière aux Etats-Unis au sein de l’éphémère club de Fort Lauderdale Strikers (1979-1981). Il fut tout aussi létal avec la Nationalmannschaft entre 1966 et 1974.

Les chiffres donnent le tournis : avec 566 buts inscrits en 607 rencontres, Gerd Müller est le meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich. Celui qui fut surnommé « Der Bomber » (« Le Bombardier ») reste encore aujourd’hui le buteur le plus prolifique de l’histoire de la Bundesliga, le championnat d’Allemagne, avec 365 réalisations. Avec l’Allemagne, l’attaquant était aussi infernal avec 68 buts en seulement 62 capes. Il n’a été dépassé que par Miroslav Klose en 2014 : 71 buts inscrits en 137 sélections.

Son palmarès, en toute logique, est tout aussi prestigieux : quatre sacres en Bundesliga, trois sacres en Coupe des clubs champions (ancienne version de la Ligue des champions), une Coupe du monde, un Euro, un Ballon d’Or, double Soulier d’Or…

Légende parmi les légendes

Après sa carrière, Gerd Müller tomba dans l’alcoolisme et la dépression. Soutenu par ses anciens coéquipiers, à commencer par Uli Hoeness, il parvint à se sortir de ces démons. Malgré des problèmes de santé, il entraîna les jeunes puis l’équipe réserve du Bayern Munich entre 1992 et 2014. Un an plus tard, Müller révéla qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer. Ses apparitions publiques devinrent alors très rares.

En novembre 2020, son épouse Uschi confia au journal Bild que son mari était en fin de vie, hospitalisé dans un établissement spécialisé : « Il a toujours été un combattant, toujours courageux, tout au long de sa vie. Mais Gerd s’endort doucement. Il est presque 24 heures sur 24 au lit et n’a plus que de rares moments d’éveil. (…) Il est calme et paisible. Je ne pense pas qu’il souffre. »

En mai 2021, après avoir égalé puis dépassé le record de buts du « Bomber » sur une seule saison de Bundesliga (40 buts en 34 matches en 1971-1972), Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich (41 buts en 29 matches en 2020-2021), avait salué son aîné : le Polonais portait sous son maillot un t-shirt avec l’inscription « 4ever Gerd » (« Gerd pour toujours »).

Oliver Kahn, ancien gardien du Bayern et de l’Allemagne, mesure toute l’importance de Gerd Müller au sommet du football allemand. « Il est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du Bayern. Ses exploits restent inégalés à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du Bayern et de tout le football allemand. (…) Gerd sera à jamais dans nos cœurs », écrit l’actuel président directeur-général du club. Franz Beckenbauer, autre géant du football allemand, y va aussi de son hommage appuyé : « Tout ce que le Bayern est devenu, il le doit à Gerd Müller et ses buts. »

